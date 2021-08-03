Илья выступает за «Темп-СУМЗ-УГМК» в Суперлиге-1 дивизион и Кубке России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужская сборная ОКР по баскетболу 3х3 стала второй на Олимпиаде в Токио. Наши парни были в шаге от победы, но в финале сильнее оказалась команда Латвии (18:21). Игрок свердловского «Темп-СУМЗ-УГМК» 24-летний Илья Карпенков уже вернулся в Екатеринбург. В разговоре с «КП» баскетболист рассказал о впечатлениях от поездки в Японию.

- Илья, какие были первые мысли после финала?

- Сначала было разочарование. Ведь не хватило совсем немного. Если бы мы уступали крупно, тогда, думаю, такого бы не было. Но уже потом пришло осознание, что мы прошли так далеко, заняли второе место. Сделали то, чего, по сути, от нас никто не ждал. У нас серебро, мы молодцы. Разбора полета как такового не было, это было уже не важно.

- Уже известно, когда ты и другие медалисты пойдете в Кремль к президенту?

- По моей информации, встреча с Владимиром Путиным у нас будет в десятых числах августа.

- Что тебе полагается за серебряную медаль?

- Был же приказ. За серебро полагается 2,5 миллиона рублей и автомобиль.

- По-твоему, это достойная награда?

- Ничего себе! У меня таких денег никогда не было!

Все медали Олимпиады сделаны из переработанной бытовой электроники - отслуживших свое мобильных телефонов и прочих гаджетов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Давай раз и навсегда закроем тему с порванным кроссовком. Как это произошло?!

- Соперник берет подбор, я делаю шаг в сторону по трехочковой дуге вслед за ним. И чувствую, что нога резко проваливается, выскальзывает. Смотрю – вся внешняя сторона порвалась. Через две секунды показываю судье и прошу замену. И кто-то из наших крикнул врачу «Док! Тейп!» и я кроссовок тейпом замотал.

- Почему так получилось, и не было запасной пары у тебя?

- Да вы поймите, у нас нет возможности иметь запасную пару. Мы фактически на улице играем, ее там некуда поставить. Там лишь все самое необходимое: вода, полотенце и т.д. Никогда не ждешь, что такое произойдет в игре.

- В той паре обуви ты долго играл?

- Я отыграл в них целый сезон, они стоили порядка девяти тысяч рублей.

- Что поразило больше всего в олимпийской деревне? Кровати из картона были настолько ужасны?

- По задумке это антисекс-кровати. Но они и вес двух человек не выдержат не то, что занимающихся сексом. Первое впечатление было немного удручающим. И дома из фанеры, где все слышно. А в душевых приходилось сгибать шею, чтобы не упираться в потолок. Но, несмотря на условия, было очень интересно все посмотреть, гулять. А сувениры раскупали за считанные минуты.

- Как там обстояли дела с питанием? Только японская кухня или наоборот европейская?

- Там двухэтажное здание, где просто в ряд готовят еду. Насколько мне известно, там все приготовленное через два часа выбрасывают и готовят новое Вегетарианская, европейская, японская кухня, халяль, паста, пицца и многое другое. Полный комплект, все очень вкусно и питательно.

Супруга Ильи Татьяна Казакова участница Универсиады-2019, лучшая центровая АСБ-2017/18. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В своем клубе ждешь теперь особого отношения?

- Я же считаюсь одним из самых молодых игроков. Поздравят, а потом буду вкалывать наравне со всеми.

- Какие планы у тебя на оставшийся отпуск?

- Отдохнуть, навестить родителей в Минеральных Водах, встретиться с президентом Путиным (смеется).

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