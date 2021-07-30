Баскетболист Илья Карпенков объяснил, почему Россия уступила Латвии и рассказал, что стало с его порванным кроссовком

Уралец с гордостью демонстрировал серебряную медаль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 30 июля в екатеринбургском аэропорту Кольцово встретили призера Олимпиады-2020 в Токио Илью Карпенкова. В составе мужской сборной он взял серебро в баскетболе 3х3. Этот вид спорта впервые был представлен в программе Олимпийских игр. Мужская и женская сборные России стали серебряными призерами турнира.

Напомним, в финале мужская сборная уступила команде Латвии. Доигрывать встречу Кириллу Карпенкову пришлось в порванном кроссовке, из которого вывалилась ортопедическая стелька. К сожалению, запасной пары у Кирилла не оказалось.

Несмотря на позднее время (самолет приземлился около двух ночи) в аэропорту Кирилла встретили болельщики, маскоты баскетбольных клубов и супруга.

«КП»-Екатеринбург спросила у игрока уральского клуба «Темп-СУМЗ-УГМК», как он оценивает сборную Латвии и какие эмоции он испытал от второго места. Также мы узнали дальнейшую судьбу ставшего уже знаменитым кроссовка.

В аэропорту Илью встретили маскоты спортивных клубов и болельщики Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Какие эмоции были после финала с Латвией?

- В первые минуты после поражения от Латвии было досадно. Но потом это прошло, когда готовились к церемонии награждения, была радость, а потом, когда поднимались на пьедестал, было ощущение: вау, круто! Наконец-то мы это сделали!

- Илья, что стало с тем самым, теперь уже знаменитым кроссовком? Вы оставите его себе на память?

- Кроссовок я оставил в Японии. Было не до того, чтобы куда-то его «завещать» и тому подобное. Но наш менеджер, вроде как, его подобрал. Наверное, поместит в какой-нибудь музей.

Больше всех возвращению олимпийца была рада его супруга Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как вы считаете, эта ситуация с кроссовком сильно повлияла на результат матча?

- Отчасти, но в небольшой степени. Это было досадное недоразумение…

- Фаворитом турнира считалась сборная Сербии, но в итоге победила Латвия. Как вы оцениваете эту команду?

- Латвийцы – отлично подготовленная команда. Они уже не в первый год играют именно в этом составе в мировом туре. Это был достойный соперник. В групповом этапе нам удалось их одолеть, но в финале, к сожалению, они нас дожали.

- С Латвией вам не хватило настроя?

- Нет, настрой был максимальный. Скорее были какие-то тактические недочеты. Было много потерь [мяча], много факторов сложилось не в нашу пользу, поэтому латвийцы и победили.

- А вы ожидали столь успешного результата?

- Мы ожидали максимального результата. И старались его достичь. Но я считаю, серебро - тоже отличный результат, это очень круто. Я надеюсь, что все больше людей будут приходить в этот спорт.

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