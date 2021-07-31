Под Екатеринбургом водителя «десятки» убил тормозной барабан фуры

Водителя фуры нашли благодаря записям с камер. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области инспекторы ГИБДД нашли виновника смертельной аварии с помощью камер видеонаблюдения. Вечером 30 июля на трассе Нижние Серги-Михайловск-Арти в «десятку» отлетел тормозной барабан тягача. Водитель отечественной легковушки получил тяжелейшие травмы и скончался в больнице. Им оказался 22-летний житель Екатеринбурга.

Погибшим оказался житель Екатеринбурга. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- По факту аварии сотрудниками ГИБДД организованы розыскные мероприятия, в ходе которых опрошены очевидцы аварии, изучены записи камер фиксации нарушений ПДД, на основании которых установлен предполагаемый грузовой автомобиль, который может быть причастным к этому ДТП, - отметили в отделении пропаганды Госавтоинспекции региона.

31-летнего водителя фуры удалось найти, он сразу сознался, что проезжал данный участок дороги. При осмотре транспорта подтвердился факт отсутствия тормозного барабана левого заднего колеса прицепа.

Тот самый барабан. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Напомним, что 19 июля под Красноуфимском по вине молодого лихача произошла авария с участием двух автомобилей. В результате ДТП скончались 22-летний Денис Швалев, его девушка и находившееся в другой машине люди.

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