Был лишен прав за пьянку: суд отложил заседание по делу водителя, погубившего в аварии семью

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга отложили рассмотрение уголовного дела в отношении Ильи Мальцева. Заседание должно было состоятся 30 июля, но было отложено до 16 августа. Как выяснилось, Мальцев до сих пор находится в больнице.

10 мая мужчина, двигаясь по ЕКАД, спровоцировал аварию, в результате которой погибла его жена Елена, четырехлетняя дочка и пожилые родители супруги.

Позже выяснилось, что Мальцев не имел права садиться за руль. До этого его лишили водительского удостоверения за пьяную езду. В день трагедии Илья вместе с родней возвращался с дачи в Невьянске на «тринадцатой».

Но при съезде на кольцевую дорогу он не предоставил преимущество маломерному грузовику Fiat. Илье Мальцеву грозит до 7 лет лишения свободы.

- Не убедившись в отсутствии транспортных средств на полосе движения, и не уступил дорогу автомобилю. Своим действиями обвиняемый создал помеху, в результате чего допустил столкновение, - отмечают в свердловской прокуратуре.