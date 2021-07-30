Строительные магазины Екатеринбурга 2021: список, адреса, цены

В Екатеринбурге работают 10 крупных строительных магазинов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительные магазины Екатеринбурга летом просто переполнены покупателями. Лето - это не только пора отпусков и отдыха, жители стараются до холодной осени и зимы завершить все строительные и ремонтные работы. Кто-то строит дом или баню, делает капитальный ремонт или косметический, а кто-то просто приводит в порядок садовый участок. Рассказываем, где купить все необходимое для строительства и ремонта любой сложности, работ по благоустройству территории.

Публикуем список строительных магазинов Екатеринбурга.

ГИПЕРМАРКЕТ «ДОМ»

Адрес: ул. Высоцкого, 50, ул. Победы, 64 и ул. Альпинистов, 85

Сайт: gipermarketdom.ru

График работы: ежедневно с 8:00 до 22:00

Что купить: стройматериалы, сантехнику, напольные покрытия, плитку, двери, мебель, инструменты, обои, краску, освещение, электротовары, автотовары, крепеж, декор для окон, посуду, спортивные товары, товары для сада и дачи, бытовую технику, текстиль, товары для отдыха, декор интерьера и потолка, товары для детей, канцтовары и зоотовары.

Цены: купить душевую кабину в строительном магазине Екатеринбурга можно от 11999 рублей, клей для плитки от 126 рублей за 5 кг, обои от 95 рублей за рулон, садовую тачку от 2166 рублей.

Доставка: от 100 рублей.

ДОМОСТРОЙ

Адрес: дублер Сибирского тракта, 6

Сайт: domostroy.shop

График работы: ежедневно с 9:00 до 21:00

Что купить: в строительном магазине Екатеринбурга продаются сантехника, плитка, лакокрасочная продукция, товары для отопления, водоснабжения, вентиляции и сада, инструменты, декор, крепеж, освещение, напольные покрытия, двери, окна, арки, товары для бани, дома, зоотовары, автотовары, бытовая химия и средства гигиены.

Цены: садовая тачка от 1699 рублей, смеситель от 580 рублей, клей для плитки от 99 рублей за 5 кг, обои от 399 рублей за рулон, душевая кабина от 16740 рублей.

Доставка: не ранее, чем на следующий день, рассчитывается индивидуально.

ЛЕРУА МЕРЛЕН

Адрес: пер. Базовый, 45 и ул. Металлургов, 74

Сайт: ekaterinburg.leroymerlin.ru

График работы: ежедневно с 07:00 до 23:00

Что купить: крупнейший строительный магазин Екатеринбурга, где продают краски, лаки, сухие смеси, изоляционные материалы, кровлю, окна, двери, пиломатериалы, напольные покрытия, все для водоснабжения, инструменты, электротовары, плитку, сантехнику, мебель и комплектующие для кухни, крепеж, декор, освещение, мебель и гардеробные системы, товары для сада.

Цены: садовая тачка от 1193 рублей, душевая кабина от 12340 рублей, клей для плитки от 85 рублей за 5 кг, обои от 88 рублей за рулон.

Доставка: индивидуальный расчет стоимости доставки.

Садовую тачку можно купить за 1245 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

МАКСИДОМ

Адрес: ул. Тверитина, 45

Сайт: maxidom.ru

График работы: ежедневно с 8:00 до 22:00

Что купить: строительные материалы, товары для сада и отдыха, сантехника, электроинструмент, ручной инструмент, строительное оборудование, краску, малярные инструменты, плитку, напольные покрытия, интерьер, электротовары, освещение, скобяные изделия, товары для дома, красоты и здоровья, кухню, мебель, бытовую технику, посуду, автотовары, аудио и видео товары, игрушки.

Цены: обои от 169 рублей за рулон, клей для плитки от 144 рублей за 5 кг, душевая кабина от 16990 рублей, садовая тачка от 1708 рублей.

Доставка: стоимость доставки из строительного магазина Екатеринбурга зависит от места расположения адреса доставки, веса товара и наличия дополнительных услуг по доставке (подъем на этаж).

CASTORAMA

Адрес: ул. Шефская, 107

Сайт: castorama.ru

График работы: ежедневно с 08:00 до 22:00

Что купить: строительные материалы, напольные покрытия, кухонные гарнитуры, обои, сухие смеси, сантехнику и санфаянс, шторы и декор, плитку, инструменты, освещение, краску, окна и двери, товары для сада, электротовары, скобяные изделия, сейфы, замки и хозтовары.

Цены: душевая кабина в строительном магазине Екатеринбурга стоит от 17990 рублей, обои от 90 рублей за рулон, плиточный клей от 86 рублей за 5 кг, садовая тачка от 1245 рублей.

Доставка: стоимость доставки зависит от веса заказа и зоны доставки.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР

Адрес: ул. Комсомольская, 76 (с 8:00 до 21:00), ул Шефская, 1 (круглосуточно) – строительный магазин Екатеринбурга имеет более 50 филиалов

Сайт: sdvor.com

График работы: круглосуточно или с 8:00 до 21:00

Что купить: строительные смеси, грунтовки, теплый пол, водонагреватели, камины, печи, инструменты и крепеж, сантехнику, санфаянс, отопительные системы, обои, напольные покрытия, сухие смеси, клей, краску, лаки, эмаль, стеновые панели, тротуары, дренажные системы, металлопрокат, электрику и освещение, садовые принадлежности, кровельные материалы, водоснабжение, вентиляционные системы, хозтовары и средства индивидуальной защиты.

Цены: душевая кабина от 18781 рубля, обои от 487 рублей за рулон, клей для плитки от 138 рублей за 5 кг, садовая тачка от 2750 рублей.

Доставка: бесплатная доставка до 300 кг при заказе от 5 тысяч рублей.

СУПЕРСТРОЙ

Адрес: ул. Сиреневый бульвар, 2а (1 этаж)

Сайт: superstroy.pro

График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Что купить: в строительном магазине Екатеринбурга можно приобрести лаки, краски, декор, крепеж, инструмент, электротовары, освещение, напольные покрытия, сантехнику, скобяные изделия, панели, фанеру, кровлю, товары для дома, дачи и сада.

Цены: обои от 59 рублей за рулон, смеситель от 525 рублей, стальная ванна от 2999 рублей, клей для плитки от 150 рублей за 5 кг.

Доставка: 540 рублей в пределах Екатеринбурга (вес не более 1200 кг), бесплатная доставка при покупке на сумму от 10 тысяч рублей.

САНСАНЫЧ

Адрес: ул. Смазчиков, 4 (всего 8 филиалов)

Сайт: sansanch.ru

График работы: пн-пт с 9:00 до 18:00

Что купить: пиломатериалы, арматуру, сухие строительные смеси, гипосокартон, лакокрасочные материалы, пену и герметики, крепеж, изоляционные материалы, шпагат, сантехнику, инструменты, в том числе электрические, электротовары (освещение, бытовая техника, батарейки, удлинители, лампы, все для электромонтажа), скобяные изделия, вентиляция, отделочные материалы, товары для дома и дачи.

Цены: от 3317,83 рублей за садовую тачку, от 149 рублей за 3 кг клея для плитки и керамогранита, от 354,79 рублей за смеситель для холодной воды.

Доставка: от 350 рублей.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК «КОР»

Адрес: ул. Высоцкого, 45

График работы: ежедневно с 8:00 до 18:00

Что купить: отделочные материалы, сантехнику и санфаянс, крепеж, сухие строительные смеси, инструменты, товары для сада и дачи, электротовары.

Доставка: не осуществляется.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «РЫНОК БАХЧИВАНДЖИ.РФ»

Сайт: бахчиванджи.рф

График работы: пн-пт с 10:00 до 19:00

Что купить: строительные материалы, товары для внутренней отделки и водоснабжения, строительные вагончики, бытовки, окна, двери, краски, напольные покрытия, сантехника и санфаянс, пиломатериалы, электроинструменты, скобяные изделия, кухонные гарнитуры и мебель, электротовары, бытовую технику, спецодежду, товары для сада.

Цены: обои от 118 рублей за рулон, душевая кабина от 8098,65 рублей, смеситель от 538,65 рублей, клей для плитки от 116,10 рублей за 5 кг, садовая тачка от 1610,55 рублей.

Доставка: стоимость доставки сотрудники строительного магазина Екатеринбурга уточняют при оформлении заказа.

ЕЩЕ

Помимо крупных строительных гипермаркетов найти отдельную продукцию для строительства и ремонта можно в более, чем сотне строительных магазинов Екатеринбурга. Среди них краски, крепеж, обои, плитка, освещение. Например, в магазине «Колористика» на Бульваре Культуры, 25 продают лакокрасочные материалы, в «Регионмонтаж» на Грибоедова, 32 – пиломатериалы, в Demmoksi на Юлиуса Фучика – обои, а в Kerama Marazzi на Первомайской, 56 – керамическую плитку, сантехнику и мебель для ванных комнат, в PROFIBRUSH на Николая Островского, 1 – декоративную штукатурку и краску.

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