Чтобы сэкономить место, жители Екатеринбурга устанавливают не стационарные, а переносные бассейны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жара простоит в Екатеринбурге еще пару дней, но на этом лето не заканчивается. Впереди еще два месяца и лишь синоптики знают, чего ждать от уральской погоды.

Жители Екатеринбурга продолжают интересоваться покупкой бассейна, потому, что не сомневаются, что жаркая погода еще навестит Средний Урал.

Для удобства читателей мы разобрались какие они бывают и сколько стоят.

КАКОЙ БАССЕЙН НУЖЕН

Надувной – не нужно объяснять, что он из себя представляет. Он удобен в использовании – при необходимости его можно спустить и освободить место на территории.

Минус: сделан из ПВХ - можно порвать или лопнуть.

Каркасный бассейн отличается надежностью и долговечностью. Стенки сделаны из стали, а внутренняя часть - чаша - из ПВХ. При необходимости конструкцию можно разобрать.

Особенности: должен быть собран на ровной поверхности, не все могут собрать самостоятельно, некоторые модели требуют приобретения дополнительного технического оборудования, например установки насосов. Чаша при разборке долго не хранится, ее нужно менять каждый год. В Екатеринбурге продаются и морозоустойчивые каркасные бассейны, которые можно не убирать при окончании летнего и осеннего сезона.

Переносной полипропиленовый - это пластиковая чаша. Она долговечна и имеет небольшой вес. Можно без труда передвигать с места на место.

Минусы: может деформироваться и хрупкий по сравнению со стальным каркасным бассейном.

Это самые простые в установке и эксплуатации бассейны. Также в Екатеринбурге можно купить стационарные бассейны, к установке которых необходимо привлекать профессионалов и дополнительно устанавливать комплектующие. Например, композитный, бетонный или стальной бассейн уже не получится сдвинуть с места и убрать в холодное время года.

Бассейн можно убрать до следующего лета Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКОЛЬКО СТОИТ БАССЕЙН

Надувной бассейн размером 2.44 х 2.44 х 0.66 м в Екатеринбурге можно купить за 2100 рублей, эта же модель с картриджным фильтром будет стоить 4100.

Трехметровый бассейн стоит 2900 рублей, с фильтром – 4900 рублей.

Цена на каркасный бассейн в Екатеринбурге составляет 2356 – 25725 рублей. Цена меняется в зависимости от размера изделия. Кроме того, в комплектации более широкого бассейна есть насос и лестница.

Полипропиленовый бассейн стоит примерно 17500 рублей, есть модели за 26700 рублей, 33700 и 59500. Цена формируется исходя из размера чаши, в комплектации крупной чаши есть лестница.