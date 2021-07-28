У женщины остался маленький сын. Фото: личная страница убитой во «ВКонтакте»

Дело об убийстве пермячки Анастасией Пыхтеевой, которая стала жертвой беглого рецидивиста во время сплава по реке Чусовая, признали сложным и передали в отдел по особо важным делам СУ СКР Свердловской области. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили родственники женщины, информацию подтверждают и в пресс-службе ведомства.

28 июля Нижнесергинский суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста Алексею Еремееву. При этом там отказались раскрывать детали предстоящего заседания, назначенного на 16:00.

Еремеев - рецидивист с 15-летним стажем. В 2005 году за изнасилование и разбой его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Затем в 2012-м снова осудили, уже на год, за кражу. А вскоре после освобождения за серию разбоев его лишили свободы еще на восемь лет. На свободу он вышел лишь в начале 2021 года и уже в феврале вновь оказался на скамье подсудимых. Несмотря на обвинение в покушении на надругательство над ребенком, суд не стал отправлять его в СИЗО.

Еремееву грозит пожизненный срок. Фото: личная страница убитой во «ВКонтакте»

По версии следствия, 28 мая сбежавший из-под домашнего ареста Еремеев вместе со своей подельницей Ольгой Васевой напали на Анастасию в парке «Оленьи Ручьи», где последняя разбила лагерь и собиралась переночевать. Изрезанное тело спрятали в лесу, после этого преступный дуэт продолжил жить в палатке Пыхтеевой, а также начал тратить деньги жертвы.

По словам брата убитой, Еремеев и Васева успели распорядиться десятью тысячами рублей из семидесяти доступных.

- Васева написала явку с повинной, во всем призналась, - объяснил родственник Анастасии. – А этот подонок стоит на своем, полностью идет в отказ. Они заметили Настю, вышли к ней и представились семейной парой, которая путешествует. Втирались в доверие, выясняли, где она оставила машину.

Анастасия оставила машину в Михайловске, а потом отправилась в Нижние Серги на сплав. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Ранее источник «Комсомолки» в силовых структурах сообщал, что Еремееву могут предъявить обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера». Якобы, рецидивист надругался над туристкой перед убийством.

- Да, я слышал об этом. Но с заключением судмедэксперта еще не ознакомился. Точно знаю, что Еремеев и Васева планировали угнать машину сестры, но их план сорвался. Они с ключами от Renault Duster пришли к знакомому и предложили бежать с ними. Но он отказался, и они остались жить на территории парка, - добавил брат Анастасии Пыхтеевой.

Задержать пару удалось лишь 3 июня, когда они «засветились» в магазине при покупке продуктов и спиртного по карточке туристки. При задержании оперуполномоченным пришлось застрелить овчарку, которую на них спустил Еремеев.

Рецидивисту грозит пожизненный срок. Известно, что он пытался вскрыть себе вены спичкой, когда его везли в суд в начале июня.

Анастасия путешествовала с 18 лет. Фото: личная страница убитой во «ВКонтакте»

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