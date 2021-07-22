В Екатеринбурге мужчина слетел с электросамоката из-за натянутого поперек дороги троса

Трос был натянут между двумя бетонными блоками с разных сторон пешеходной дорожки.

Кажется, в Интернете все решили, что жители Екатеринбурга объявили войну электросамокатам. А причиной этого стало видео, опубликованное накануне в социальных сетях. Камера наблюдения записала, как молодой человек едет по пешеходной дорожке на самокате, и в какой-то момент налетает на трос, натянутый между двумя бетонными блоками. На то, что происходит дальше, больно смотреть. Самокат вылетает из-под ног мужчины, а сам он падает головой вниз и бьется макушкой о каменную поверхность. Последние кадры записи – схватившись за голову, пострадавший лежит на земле.

После падения помощь медиков мужчине не потребовалась. Фото: кадр с видеозаписи, опубликованной на телеграм-канале @politpodliva

В полицию на эту «растяжку» никто в итоге не пожаловался – в городском УВД уточняли. Но неужели и правда, кто-то решил ставить в городе ловушки для тех, кто ездит на электросамокате? Все оказалось гораздо прозаичнее. Трос просто ограждал территорию, на которой работали строители.

- Инцидент, попавший на видео, произошел в апреле этого года на придомовой территории нового дома, во дворе которого велись работы по благоустройству, и именно в связи с этими работами участок был огорожен, - объясняют в пресс-службе Clever Park, жилого квартала, рядом с которым было снято видео. - К счастью, помощь медиков не потребовалась - все ограничилось ссадинами и ушибами. Хотя, эта ситуация могла закончиться серьезными последствиями.

Впрочем, и без «ловушек» жители Екатеринбурга регулярно травмируются на самокатах. В середине мая, например, 21-летняя девушка упала с арендованного самоката и сломала себе челюсть – «железный конек» сам вдруг стал набирать большую скорость, а когда Ангелина попробовала затормозить, то остановилось только переднее колесо. Девушка упала. А в середине июня в самом центре Екатеринбурга уже другая девушка разбила себе бровь после падения с самоката. Первую помощь ей оказывали прохожие.

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