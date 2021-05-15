На несколько минут у меня пропало зрение: в Екатеринбурге девушка получила тяжелые травмы при падении с арендованного самоката

Самокат самостоятельно разогнался до 26 километров в час Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге поездка на самокате сервиса Urent для 21-летней Ангелины закончилась сломанной челюстью и больничной палатой. В ночь со среды на четверг девушка вместе со своим молодым человеком решила добраться до магазина. Ребята вышли из подъезда и увидели два самоката разных фирм. Парень Ангелины выбрал двухколесного коня фирмы Whoosh. Девушке достался фиолетовый самокат, на который она встала впервые.

- Мы долгое время брали в прокате желтые самокаты, все было хорошо, накатали около 200 километров, поэтому никаких опасений и предположений, что все закончится плохо, у меня не было, - начинает свой рассказ Ангелина.

Ангелина утверждает, что самокат был неисправным

На самокате было 20 процентов заряда. Минуты три он ехал со скоростью примерно десять километров в час. В какой-то момент он самостоятельно начал набирать скорость и разогнался до 26 километров в час. Ангелина нажал на тормоза, но система сработала только на переднем колесе. Заднее в этот момент подлетело, и девушка упала. После падения девушка потеряла сознание, ее молодой человек тут же вызвал скорую помощь.

Девушке снимут шину только через месяц. Фото предоставлено пострадавшей

- Когда я очнулась, у меня пропало зрение, это было очень страшно, примерно через пять минут стали видны очертания людей, на полное восстановление ушло минут 20, - делится Ангелина.

В 23 больнице у пострадавшей диагностировали перелом челюстного сустава, закрытую черепно-мозговую травму, сильные ушибы руки, на подбородок наложили несколько швов. В больнице обещали, что в понедельник девушку выпишут, а вот шинирование, которое фиксирует зубы, снимут только через месяц.

Именно на таком самокате разбилась девушка Фото: Алексей БУЛАТОВ

После инцидента Ангелина написала письмо в поддержку Urent, но там ей объяснили, что ничем ей помочь не могут, так она добровольно отказалась от платной страховки поездки. Представители приложения согласились вернуть 105 рублей, которые были потрачены на роковой маршрут. И все же девушка намерена доказать, что самокат был неисправным, и после выписки из больницы собирается написать заявление в полицию. Чем закончится ситуация, пока неизвестно.