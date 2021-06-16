Испугалась за ребенка: в центре Екатеринбурга девушка разбила себе лицо после падения на самокате

Девушке оказывали помощь прохожие. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Жительница Екатеринбурга упала с самоката и разбила себе лицо. Это случилось в центре города 16 июня в 16:10. Как рассказали очевидцы, у пострадавшей рассечение брови и ссадина на ноге.

Девушка, которая упала с самоката, рассказала причину.

- Я ехала на самокате мужа по тротуару, как вдруг внезапно мне на встречу выскочил ребенок. Я испугалась, - призналась она.

Первую помощь девушке оказали прохожие, велосепедисты, которое тоже проезжали мимо, одолжили перекись водорода. Еще другой парень на самокате съездил в ближайшую аптеку за бинтами.

Девушка получила травму ноги и лица. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Сейчас пострадавшая ждет врачей скорой помощи.

Отметим, в Екатеринбурге власти начали борьбу с пользователями аренды электросамокатов. Сейчас в центре города двигаться на них можно только со скоростью 10 километров в час. Причем двухколесное средство начинает скидывать обороты автоматически. Накануне также сотрудники ГИБДД устроили рейд, где ловили велосипедистов и водителей самокатов. Полиция поймала сотни нарушителей, многие из них двигались на самокате, который попадали под категорию "М" или не соблюдают правила дорожного движения.