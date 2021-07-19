Блогер Илья Варламов раскритиковал людей, вышедших на запрещенный Крестный ход в Екатеринбурге

Шествие прошло в ночь с 16 на 17 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пандемии коронавируса в этом году Свердловские власти не разрешили проводить традиционный Крестный ход в ночь с 16 на 17 июля. Официально он и не состоялся, но тысячи верующих все равно прошли путь от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме. Так они символически повторили маршрут, которым большевики везли тела Царской семьи от дома Ипатьева, где содержались Романовы, до шахты на Ганиной Яме, где они первоначально пытались их скрыть.

- С Божией помощью и с особым чувством добрались до Ганиной Ямы. Всего пеших паломников в этом году было примерно две тысячи человек, - написал в Telegram Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. - Видел, что большинство старались соблюдать санитарные предписания.

Позже ситуацию с многотысячным шествием раскритиковал знаменитый российский блогер Илья Варламов. В частности, в своем блоге он напомнил о высокой смертности от коронавируса в России:

- Число умирающих от короны в день по всей стране уже приблизилось к 800! Это как если бы ежедневно у нас разбивалось по 4 полных самолета Боинг 737-800 и еще парочка частных, - написал Илья Варламов в своем блоге.

Илья Варламов также отметил, что региональные власти отменили проведение крестного хода и отказались перекрывать ради него улицы.

- Крестный ход все равно состоялся. Несанкционированный, запрещенный, но состоялся, - написал Илья Варламов. - Церковники повели за собой людей по улицам Екатеринбурга. Да и сотрудникам ГИБДД пришлось вмешаться: сначала перекрыли дорогу у Храма на Крови, когда крестный ход начинался, а позже контролировали передвижение людей. <…> Уже говорил, что если нельзя проводить массовые мероприятия, то нельзя проводить их всем. Иначе всегда придется сталкиваться с непониманием в глазах обычных людей.

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