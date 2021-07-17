Крестный ход в Екатеринбурге отменили. Посмотрите, сколько людей вышло на шествие несмотря на запрет

На шествие пришли тысячи людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый год в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге проходит Крестный ход. Десятки тысяч верующих идут несколько часов пешком от места, где в 1918 году была убита Царская семья, до монастыря на Ганиной Яме за городом, где большевики пытались скрыть их останки.

Но в этот раз региональные власти шествие не согласовали. Тем не менее верующие все равно стали к ночи собираться у Храма-на-Крови. Божественную литургию, которая всегда проводится в нем перед Крестным ходом, никто не отменял, как и молебен в 06.30 утра в монастыре на Ганиной Яме, которым Крестный ход всегда завершался.

Перед началом шествия многие паломники отдыхали в сквере у Храма-на-Крови. Фото: Алексей БУЛАТОВ

И пусть Екатеринбургская епархия в этом году само шествие официально не организовывала, многие паломники на вопрос пойдут ли они как обычно после службы пешком до Ганиной Ямы отвечали утвердительно:

- Что за глупый вопрос? Конечно пойдем! Каждый год ходим.

По ощущениям, в этот раз на Божественной литургии было в разы меньше паломников, чем в прошлые годы. Но все равно не мало. Фото: Алексей БУЛАТОВ

И тем не менее людей в этом году пришло все-таки в разы меньше. Не десятки тысяч, как обычно, а скорее тысячи. Пока шла Божественная литургия кто-то сидел на газоне, кто-то на скамейках в соседнем с храмом сквере. Другие старались встать поближе к сцене, сооруженной у Храма-на-Крови. Между ними порой ходили сотрудники отдела милосердия епархии.

- У нас на площадке работает больше 50 добровольцев. И порядка 20 сестер милосердия, - говорит Татьяна Ананина, руководитель отдела милосердия. - У нас имеется порядка двух тысяч масок, есть перчатки, санитайзеры. Всем, кто будет находиться на территории храма без маски, наши добровольцы будут их предлагать.

На Божественной литургии люди выстроились вдоль тротуаров на улице Царской. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отделе милосердия отметили, что не ставили добровольцам задачи идти до Ганиной Ямы пешком вместе с паломниками. Впрочем, некоторые из них сами решили туда отправиться.

На Божественную литургию, как и в прошлые годы, приехал историк Петр Мультатули, который приходится правнуком царскому повару Ивану Харитонову, погибшему с Романовыми в доме Ипатьева.

Движение машин по улице Царской первое время было открытым, поэтому мимо паломников часто проезжали машины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас эпидемия, все это знают. И в прошлом году все принимали на Крестном ходу все необходимые меры, - сказал Петр Мультатули. - Что касается порыва людей, то это их жизнь православная. Каждый человек принимает сам решение, идти ему пешком до Ганиной Ямы или нет. Здесь в Екатеринбурге это величайшая христианская святыня. И люди 20 с лишним лет идут туда. Я лично пойду туда спокойно, как пешеход. Я уже болел у меня антитела есть.

Также Петр Мультатули высказался об останках, найденных в 90-е в Поросенковом Логу под Екатеринбургом. Согласно результатам генетической экспертизы - это были останки Царской семьи и их слуг. Но Церковь пока не признала их.

Когда шествие началось, люди старались идти по тротуарам. Но в некоторых местах, когда не было движения машин, все же выходили на дорогу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- По моему глубочайшему убеждению с этим вопросом нельзя спешить Церкви, - сказал Петр Мультатули. - Потому что святость мощей определяется не экспертизой, а Святым Духом. По этим останкам возникает много вопросов духовного порядка, не только исторического, потому что генетика не является единственной доказательной частью. Поэтому я считаю, что спешить здесь совершенно некуда.

Пока продолжалась служба, по улице Царской то и дело проезжали машины. Хотя в прошлые годы ее перекрывали, благодаря чему она была целиком занята паломниками. Сейчас же им приходилось наблюдать службу с тротуаров. Тысячи людей буквально были разделены дорожным полотном.

На ступенях Плотинки платформу с иконой, за которой все шли, пришлось нести на руках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Думаю, мы справимся и пройдем по тротуару до Ганиной Ямы без нарушения правил дорожного движения, - отметил Константин Малофеев, заместитель главы Всемирного русского народного собора. - Есть добровольцы, крепкие ребята, мужчины, которые будут помогать в сложных местах, чтобы не дай бог толпа не вышла на дорогу. Но это народное шествие. Мы все спокойно пройдем до Ганиной Ямы, помолимся. Никто никого не призывал.

Примерно 02.30 ночи. Самый центр Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 23.30 перед самим началом Божественной литургии к собравшимся паломникам обратился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Его выступление транслировали по огромному экрану рядом со сценой. Он еще раз напомнил, что Крестный ход в этом году под запретом.

- Святейший патриарх попросил нас, чтобы и во время богослужения, и когда служба закончится и каждый из нас направился туда, куда влечет его сердце, кто-то домой, кто-то на молебен в монастыре на Ганиной Яме, чтобы каждый очень внимательно относился к себе и тем, кто рядом, - сказал митрополит. - Где то тротуары широкие а где то низкие, где то машины будут ехать медленно, а где то с опасной скоростью. Хотелось бы попросить чтобы все мы максимально внимательно отнеслись к тому, кто находится рядом.

На проспекте Ленина даже в третьем часу ночи было оживленное движение. Верующим приходилось ждать зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также он напомнил о необходимости носить маски и во время службы соблюдать социальную дистанцию. К половине первого часа ночи движение по улице Царской у Храма-на-Крови прекратилось, а верующие вышли с тротуаров прямо на дорогу. В 02.00 ночи служба завершилась еще одним напоминанием, что Крестный ход не согласован, а дороги не перекрыты. После этого на улицу Царскую выкатили большую икону на платформе с колесами. Кто то из верующих сразу ушел вперед. Другие, большая часть, стали идти за иконой.

По улице Царской сперва икону пытались везти по тротуару, но после первого же перекрестка платформа застряла между ступенями кафе и металлическим ограждением тротуара. Люди, которые тянули ее, попробовали сдать назад, но позади них уже было слишком много людей для такого маневра. Тогда мужчины подняли ее над оградой и перенесли на дорогу.

Путь от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Ямы занимает примерно 4.5 часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дальше по улице Царской и икона, и паломники двигались в основном по дороге. К счастью, машин на ней не было. К половине третьего ночи колонна двинулась по проспекту Ленина. Движение на дороге было оживленным, но ситуацию спасали широкие тротуары. Впереди у верующих было еще четыре часа пути.

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