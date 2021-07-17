В Екатеринбурге больше двух тысяч человек пошли на незаконный Крестный ход

Верующие прошли по центру Екатеринбурга организованной группой в ночь на 17 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь на 17 июля 2021 года прошел традиционный Крестный ход в честь императорской семьи Николая II, убитой в подвале Дома инженера Ипатьева в эту ночь в 1918 году.

Несмотря на запрет проводить официальный Крестный ход, участники Божественной литургии в Храм-на-Крови после окончания службы пошли пешком на урочище Ганина Яма. Это 21 километр пути.

Всего в Крестном ходу приняли участие около двух тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений написал в Telegram, что число участников шествия составило около двух тысяч человек.

- С Божией помощью и с особым чувством добрались до Ганиной Ямы. Всего пеших паломников в этом году было примерно две тысячи человек. Видел, что большинство старались соблюдать санитарные предписания, - написал глава екатеринбургской митрополии.

За порядком следили полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция не стала пресекать несогласованный Крестный ход, а помогала организовать движение по пути следования.

Ранее о том, что Крестный ход не согласован, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Позже митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений также сказал, что официально Крестный ход проводиться не будет, однако желающим пройти маршрутом до монастыря Ганина Яма никто препятствовать не имеет права.

Част пути православные христиане прошли по тротуару Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной отмены Крестного хода стала третья волна коронавируса, которая сейчас накрыла Свердловскую область.

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