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Общество15 июля 2021 11:53

В Свердловской области цена за килограмм моркови перевалила за 100 рублей

Свердловскстат рассказал, как изменились цены на овощи на Среднем Урале
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Овощи дорожают уже несколько месяцев.

Овощи дорожают уже несколько месяцев.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 15 июля, Свердловскстат опубликовал свежие данные о стоимости продуктов на Среднем Урале. Так, за неделю с 5 по 12 июля стоимость килограмма моркови выросла на 5,38%. Ее средняя цена теперь 100 рублей и 20 копеек.

Стала дороже и свежая белокочанная капуста. За килограмм в среднем магазины берут сейчас 39 рублей 84 копеек. Подорожание произошло аж на 8,62%.

О том, что еда дорожает, уже не первый месяц замечают по всей стране. Об этом высказывался и президент России Владимир Путин. Например, на «Прямой линии» 30 июня он отвечал на вопрос о том, почему в России бананы из Эквадора стали стоить дешевле, чем отечественная морковь.

- Сегодня мировые индексы на продукты находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, сейчас так везде в мире. Причин очень много – и печатание денег в одних странах, и постковидные последствия и многое другое, - сказал глава государства.

Данные Свердловскстата, опубликованные 15 июля 2021 года.

Данные Свердловскстата, опубликованные 15 июля 2021 года.

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но, согласно данным Свердловскстата, продукты не только дорожают, но и дешевеют. Огурцы, например, за неделю подешевели на 12,14% и сейчас за килограмм в среднем берут по 78 рублей 45 копеек. Помидоры подешевели на 2,23%. Их средняя цена за килограмм – 122 рубля 77 копеек. Стал доступнее и репчатый лук – на 1,59%. За него в магазинах города за килограмм просят 32 рубля 71 копейку.

Что же до картофеля, то тут ситуация двоякая. В мае за килограмм брали в среднем 45 рублей. В июне уже 49. Сейчас вообще 62 рубля 48 копеек. При этом в Свердловскстате отмечают, что это цена уже подешевевшего картофеля. За неделю его стоимость уменьшилась на 10,81%.

О том, почему овощи дорожают, «Комсомольской правде» ранее объяснял экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.

- В первую очередь, рост цен на овощи связан с особенностями урожая прошлого года, - отмечал эксперт. - Из-за неблагоприятной погоды значительная часть урожая оказалась плохо подходящей для длительного хранения. В результате импортные овощи весной 2021 года пришлось закупать раньше, чем обычно. Цены на зарубежные овощи также существенно выросли из-за продолжающегося влияния коронавируса: производители вынуждены тратиться на вакцинацию работников. Сказываются другие ограничительные меры на государственных уровнях. В этих условиях производители не могут оперативно расширить посевные площади. Отсюда рост цен на импортируемые овощи.

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