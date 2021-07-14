Трупы нашел сторож: подробности трагедии в уральском детском саду, где погибли двое мужчин

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Фото: личные страницы погибших во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Следственный комитет и свердловский главк полиции раскрыли детали трагедии в детском саду села Таборы, где скончались двое мужчин. Днем 10 июля 62-летний разнорабочий Леонид Петров и 33-летний заведующий хозяйством Вадим Жданов отправились чистить стоки канализации. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление ядовитыми газами.

У Вадима осталось трое детей.

- Ужасная трагедия произошла в нашем коллективе. Погибли наши сотрудники Петров Леонид Ефимович и Жданов Вадим Валерьевич. Нет слов, чтобы передать всю ту боль, которую мы испытываем в связи с их смертью. Наши соболезнования родным и близким, - пишут в социальных сетях коллеги мужчин

Трупы Жданова и Петрова обнаружил сторож садика.

- Он, узнав от родственников двух указанных сотрудников, что они ушли на работу еще утром и до сих пор не вернулись, решил совершить обход территории учреждения. Тогда-то он и обнаружил погибших, - пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Спуск в канализацию, где погибли мужчины. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».

- Внезапно им стало плохо, и, предварительно, от отравления скопившимися ядовитыми газами они скончались непосредственно в канализационной яме, - отметили в СУ СКР региона.