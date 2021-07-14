По предварительной версии, мужчины отравились. Фото: группа «Подслушано ТаборыТаборинский район» во «ВКонтакте

Стали известны имена мужчин, которые погибли в Таборинском детском саду. В числе жертв 62-летний разнорабочий Леонид Петров и 33-летний заведующий хозяйством Вадим Жданов.

- Ужасная трагедия произошла в нашем коллективе. Погибли наши сотрудники Петров Леонид Ефимович и Жданов Вадим Валерьевич. Нет слов, чтобы передать всю ту боль, которую мы испытываем в связи с их смертью. Наши соболезнования родным и близким, - пишут в социальных сетях коллеги мужчин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»), расследование которого находится на контроле прокуратуры.

- В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку организации техники безопасности в образовательном учреждении при производстве данного вида работ. Кроме того, будут истребованы локальные акты в сфере техники безопасности, опрошены работники и должностные лица, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.