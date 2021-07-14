Возбуждено уголовное дело. Фото: Мария ЛЕНЦ

В селе Таборы Свердловской области произошла трагедия - днем 10 июля заведующий хозяйством и разнорабочий местного детского сада скончались во время чистки стоков канализации. По предварительной версии, они погибли из-за отравления неизвестным веществом. Возбуждено уголовное дело.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно информации с сайте детского сада, здание учреждения рассчитано на 6 групп – 140 детей.

- Прокуратура даст правовую оценку организации техники безопасности в образовательном учреждении при производстве данного вида работ, - добавили в свердловской прокуратуре.

Сейчас в детском саду отказываются от комментариев.

- Руководства сейчас нет на месте. Без комментариев, - ответили в учреждении.