Жители Верхней Салды о выплате матпомощи после потопа: «Только стоило приехать губернатору и деньги пришли»

Деньги на счета пострадавших уральцев стали приходить в присутствии губернатора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация в Верхней Салде по-прежнему оставляет желать лучшего. Напомним, 7 июля из-за обильных дождей реки вышли из берегов и затопили дома жителей Нижнего Тагила, а также Горноуральского, Нижнесалдинского и Верхнесалдинского городских округов.

Улицы Верхней Салды постепенно приводят в порядок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пострадавшим семьям тогда пообещали выделить по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды. Также была начата работа по оценке ущерба и приему заявлений от пострадавших. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 июля приехал в Верхнюю Салду, чтобы оценить, как идет работа по устранению последствий потопа.

Жительница Верхней Салды показывает главе региона последствия потопа Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДЕНЬГИ ПРИШЛИ!

В некоторых районах вода уже отступила, люди начинают пробираться через горы мусора к своим домам. А вот на улице Уральских добровольцев подтопление продолжается. На месте почти круглосуточно работают сотрудники МЧС и волонтеры. Но последних катастрофически не хватает.

Леонид Салтыков во время потопа спасал дом своими силами: за уши вытаскивал кроликов, по грудь находясь в воде. На плечах выносил 91-летнего отца.

Губернатор Евгений Куйвашев обошел улицы, которые несколько дней назад оказались в плену воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Спасибо ребятам из МЧС, они сейчас сушат нам дома, реально помогают, - рассказывает мужчина. - Фонд Святой Екатерины привез нам гуманитарную помощь, богато, ничего не скажу. И печенье дорогое, хорошее, крупы, соль, сахар. А вот волонтеры до сих пор на улицу Уральских добровольцев не добрались, все на улице Розы Люксембург работают. У нас руки уже черные, все в порезах. Я в огород уже боюсь заходить, там столько досок, грязи... Пострадавшие горожане собираются у дома на Розы Люксембург, 5, обсуждают свой ущерб и ждут приезда губернатора.

Дома местных жителей до сих пор чистят после потопа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Владимирович опаздывает уже на полчаса и в толпе слышится недовольство: - Даже журналисты приехали на час раньше.

Многие жители города остались без урожая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители могут пока что рассчитывать лишь на помощь МЧС, волонтёров и компенсацию в 10 тысяч рублей. Внезапно у одной из женщин начинает пикать старенький телефон-«раскладушка»:

- Только стоило приехать губернатору и деньги пришли, - говорит одна из пострадавших - Мне в этих деньгах отказывали, сказали не положено, так как я не прописана в доме. Сегодня был Константин Носков, глава Верхнесалдинского городского округа. Уверил меня, что деньги будут выплачены и вот, при вас пришли.

Местная жительница показывает на сколько поднялся уровень воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

УЩЕРБ ОЦЕНЯТ ЗА НЕДЕЛЮ

По словам главы региона в настоящее время на пострадавших от потопа территориях работает межведомственные комиссии.

- Идет расчет ущерба, который был нанесен домовладельцам и урожаю, - говорит Евгений Куйвашев. - Стоит задача в течение недели посчитать, какой ущерб был нанесен территориям общего пользования: подъездам, дорогам, как нарушилась инфраструктура. Я дал задание за неделю пересчитать весь ущерб. Затем мы будем ставить задачи в зависимости от объёма работ.

Справиться с последствиями потопа жителям Верхней Салды помогают волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказал губернатор, все необходимые выплаты сделаны, одна проблема, которая была сегодня озвучена жителями - будут ли выплаты тем, кто не прописан в домах, но живет там?

- Постараемся решить, - лаконично ответил губернатор.

Местные жители рассказали главе региона о своей беде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причина, по которой водосброс не справился с объёмом воды - большое количество осадков. Сейчас на плотину привезли более 36 тысяч кубов породы - ее будут отстраивать заново.

В городе до сих пор невооруженным взглядом видны последствия потопа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока что в городе не планируют снимать режим ЧС. Жителям пообещали подсчитать ущерб, выплатить материальную помощь и закончить восстановление до начала отопительного сезона.

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