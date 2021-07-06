Дорога, разрушенная потоком воды. Фото: Владимир Инжеватов

Там, где еще недавно была дорога, соединяющая поселок Вилюй с Новоасбестом, теперь бурный поток мутной воды глинисто рыжего цвета. Река буквально вгрызлась в дорожное полотно, унеся с собой и асфальт, и землю под ним. Люди стоят по разные стороны внезапно образовавшегося обрыва с острыми краями, не зная как перебраться на другую сторону. Это кадры с видеозаписи, сделанной в понедельник.

Подобные съемки накануне заполонили Интернет. Их делали жители Нижнего Тагила, а также Горноуральского, Нижнесалдинского и Верхнесалдинского городских округов. Из-за дождей, прошедших в выходные, реки вышли из своих берегов и устроили в этих местах настоящий потоп.

- 30 лет такого не было! - говорит Владимир Инжеватов, местный житель. - Дамба на подступах к Шиловке рухнула. Там громадная яма образовалось. Хлеба в магазинах в Новоасбесте не оказалось, так как дорога на Нижний Тагил была перекрыта и новый никто не привез. В поселке Вилюй вообще был караул – река залила все, дорога рухнула и там часть садоводов, среди которых и жители Нижнего Тагила, просто оказались отрезаны от цивилизации. Насколько мне известно от местных, МЧС эвакуировали оттуда, тех, кто этого хотел.

Всего в зоне ЧС ликвидируют последствия паводка 362 человека и 97 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На подтопленных территориях помимо спасателей сейчас также работают волонтеры. Они обходят дома, проверяют, не остался ли кто в них.

- Люди, которые живут ближе к водоемам, пострадали очень сильно, - рассказывает Наталья Нигамедьянова, директор детского дома в Верхней Салде. – Вода в домах стоит до середины. А была еще выше, просто она спадает сейчас потихоньку. Поселок Заречный вообще не проходимый сейчас. В 15-м саду мы постучались, люди в доме ни о каком потопе даже не знали, а у них дом уже наполовину в воде стоял. По улице Свердлова в Верхней Салде все затоплено. Люди плачут, переживают. Огороды, погребы затоплены. У кого-то курицу прибило доской, гуси пострадали… Вчера и животных эвакуировали. Сейчас необходима питьевая вода. Электричества нет, скважины не работают.

Как уточняют в министерстве энергетики и ЖКХ, в Верхней Салде из-за паводка была отключена подстанция – без электричества остались 400 человек. Также свет погас в домах 150 жителей Нижней Салды – там отключены две трансформаторные подстанции. Кроме того, в городе отключили газопровод на случай его повреждения. Без голубого топлива остались 830 человек.

- Восстановление коммуникаций будет произведено, как только спадет вода, - уточняют в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Вода медленно стала отступать. Фото: vk.com/gorodsalda

КОМУ ВЫПЛАТЯТ КОМПЕНСАЦИИ

К середине дня вторника вода стала отступать. В селе Николо-Павловском она совсем ушла – городские службы и спасатели приступили к уборке улиц, откачке воды из подвалов и просушиванию жилья при помощи тепловых пушек.

А вот в Верхней Салде вода по прежнему держит в своем плену 54 дома и еще 103 придомовых территории и 30 садовых участков.

- В целях обеспечения безопасности населения с подтопленных территорий были эвакуированы 108 человек, в том числе 16 детей, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - От размещения в развернутом органами местного самоуправления пункте временного размещения жители отказались и разместились у родственников. Организованы подворовые обходы домовладений, попавших в зону паводка. По запросам населению оказывается адресная помощь. Проводится укрепление дамбы Верхнесалдинского гидротехнического сооружения скальным грунтом.

Некоторые дома оказались наполовину в воде. Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

В Нижней Салде с подтопленных территорий были эвакуированы 65 человек. Во всех трех пострадавших муниципальных образованиях ввели режим «Чрезвычайной ситуации».

Сейчас областные власти решают вопрос с компенсациями, которую получат пострадавшие. Для этого нужно оценить нанесенный ущерб.

- Каждой пострадавшей семье полагается по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды. Также организована работа межведомственной оценочной комиссии. Выплаты будут осуществляется по заявлениям от граждан после обхода территорий и оценки ущерба, - говорит Александр Кудрявцев, министр общественной безопасности Свердловской области.

Дома, из которых вода уже ушла, просушивают тепловыми пушками. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

ДОРОГИ РАЗМЫЛО

Ко второму дню чрезвычайной ситуации стала яснее картина разрушений. Так, дорога между поселком Вилюй и Новоасбестом – не единственная, что была повреждена водой. Около десяти метров проезжей части было разрушено на дороге между Нижней Салдой и деревней Нелоба.

- Дорожники установили с обеих сторон дорожные знаки «Тупик», «Дорожные работы», «Въезд запрещен», - сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области. - На место разрушения завезли скальный грунт, трубопровод для ликвидации последствий паводка.

Без обочины осталась часть дороги, соединяющая Нижнюю Салду и село Медведево. Подтоплена и сама дорога, поэтому пока сложно сказать, насколько сохранилась проезжая часть под водой. А вот на дороге до Алапаевска вода уже спала и сейчас строители отсыпают кюветы и обочины, восстанавливают полотно.

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