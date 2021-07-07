Начальник полиции спас напуганного котика во время потопа в Верхней Салде

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Полицейские Верхней Салды спасли оказавшись в ловушке жителей одного из садов. Порядка 50 человек оказались отрезаны от мира из-за потопа, который образовался вследствие прорыв дамбы и дождей.

- На место происшествия для оказания помощи немедленно выехали начальник полиции Леонид Майков и участковый уполномоченный полиции Алексей Исаков. Полицейские загрузили личные моторные лодки и направились к месту затопления, - отмечают в свердловском главке.

Всего в Верхней и Нижней Салде затоплены свыше 50 домов, некоторые из них – по самую крышу. Подтоплено больше 70 дворов, эвакуировано около 120 человек. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Всего было эвакуировано 35 человек, в том числе и трое детей.

- Времени на раздумья или ожидания помощи от кого-либо не было. У нас есть лодки и сейчас они могут помочь людям. Мы понимали, что можем сделать своими силами здесь и сейчас, поэтому просто взяли и сделали, - рассказал подполковник Леонид Майков.

А для Алексея Исакова участие в спасительным операциях уже стало нормой жизни – он первый, кто спешит на помощь потерявшимся в лесу, болотах, оказавшихся отрезанными от мира водной стихией. Именно поэтому на счету Алексея уже более десятка спасенных жизней.

- Увлечение охотой и рыбалкой позволило досконально изучить здешние, даже самые глухие, места. Поэтому я всегда принимаю участие в поиске пропавших в лесах людей. Тут ситуация требовала оперативно вывезти людей из мест затопления по воде. Поэтому собрался и поехал, - делится участковый.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Но не только человеческие жизни спасали полицейские. В одном из затопленных домов слышалось отчаянное мяуканье. Начальник полиции, погрузившись по пояс в воду, вынес напуганного кота, Усатого сразу передали хозяйке.