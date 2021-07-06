«Лови волну, Ваня!»: в Нижнем Тагиле сапсерферы устроили заплыв по затопленному городу

Серферы, устроившие заплыв, работают в фирме, которая сдает доски в прокат. Фото: Иван Подмазов

В Нижнем Тагиле сапсерферы решили устроить необычный флешмоб. Они совершили заплыв на досках по затопленному городу. Трое мужчин вели прямой эфир в Instagram, где просили подписчиков советовать им самые затопленные участки города.

Напомним, затяжные дожди, которые обрушились на Свердловскую область в минувшие выходные, стали причиной того, что в реках существенно поднялся уровень воды. В итоге несколько муниципалитетов Среднего Урала оказались в зоне подтоплений. Больше всего пострадала Верхняя Салда, а также село Николо-Павловское, расположенное под Нижним Тагилом. Второй по величине город региона также «поплыл». Некоторые улицы стали напоминать озеро.

Житель Нижнего Тагила Иван Подмазов – один из владельцев фирмы, занимающейся прокатом SUP-бордов. Он с товарищами решил воспользоваться ситуацией и организовать своеобразный заплыв по затопленному городу.

- Мы супермены и решили помочь градоначальнику справиться с этой стихией. Нам требуются большие затопленные улицы, лужи, нам срочно нужно помочь этому городу, - говорил Иван на видео в Instagram.

Серферы просили сообщать им самые затопленные улицы. Фото: instagram.com/sup_master_nt/

Как рассказал «КП» Иван, жители Нижнего Тагила реагировали на необычное действо положительно. Например, некоторые кричали им вслед «молодцы».

- Лови волну, Ваня, - советовали Ивану товарищи, когда он маневрировал на сапе в течении, усилившемся после проезда легковушки.

Интересно, что во время заплыва серферы помогали тагильчанам, попавшим в беду. Например, на Черноисточинском шоссе им встретился застрявший Logan.

- Внутри сидели пожилые люди, которые не знали, что делать. Мы достали у них из багажника трос и привязали его к проезжавшему мимо кроссоверу. Logan вытащили, - рассказал Иван.

Момент со спасением застрявшего в воде Renault, попал на видео.

Кстати, если вы не знаете, что такое сапсерфинг, то можете почитать об этом в нашем материале.

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