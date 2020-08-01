Сапсерфинг в Екатеринбурге: где учат вставать на доску и сколько это стоит

В Екатеринбурге все чаще можно увидеть серферов с веслом, плывущих по Исети. Это новое спортивное направление, которое уральцы привезли из Санкт-Петербурга – сапсерфинг. Покататься на сапах может любой желающий. Стоимость прогулки от 600 до 1200 рублей. «КП» тоже решила прокатиться.

ПО ИСЕТИ - ПЛЫТЬ

В Екатеринбурге работаю несколько компаний, которые занимаются сапсерфингом. Плавать на сапе можно, как в черте города: на Визовском пруду, на Шарташе, по Исети, так и за городом: по реке Чусовая, в парке Оленьи Ручьи и т.д. Я выбрала прогулку по Каменным джунглям Урала. Это «заплыв» по Исети - от ЖК Адмиральский до Макаровского моста.

Первое с чего я начала, это прослушала инструктаж. Он длится всего две минуты:

- Встаем на середину доски, - учит меня инструктор Uralsurf Кристина Назмеева. - Сначала пробуем на коленях. Привыкаем мозгом к неустойчивому положению. Потом встаём. Гребем два слева, два справа. Тормозим полукругом от хвоста к носу. Поворачиваем, уводя весло от носа вправо или влево до середины.

Для начала - азыФото: Алексей БУЛАТОВ

Одежда для сапсерфинга должна быть соответствующейФото: Алексей БУЛАТОВ

Кажется, ничего сложного. Но, чем ближе к воде, тем страшнее. Первые пять минут я плавала рядом с берегом и «привыкала мозгом». В голове крутились мысли: «в Исети искупаешься – вырастет третья нога». Но желание испытать новые впечатления было сильнее.

- Вставай на ноги! Чтобы упасть с сапа, нужно ещё постараться, - подбадривала Кристина.

Я решилась. Встала. Еще пять минут – и уже чувствуешь себя лебедем, плывущим по водной глади. И скорость соответствует. Хотя максимально разогнаться на сапе можно до 12-15 километров. Но это уже соревновательный уровень. Кстати, Кристина Назмеева, мой инструктор, несколько раз побеждала в Уральских соревнованиях. В 2019-м ей удалось взять первое место в спринте и технической гонке на фестивале «СОРВИГОЛОВА» притом, что она была почти обездвижена: во время катания одна из ног обязательно должна быть прикреплена к сап-борду лишем – страховочным элементом. Если вдруг упал – доска не уплывет далеко. У Кристины лиш был прикреплен неправильно. Это мешало ей выполнять многие элементы. Она долго отставала. Но в конце вырвалась вперед. И стала абсолютным победителем.

Перед заплывом меня научили, как правильно держать веслоФото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один незабываемый опыт спортсменки – сплав по Чусовой:

– Это было большой ошибкой. Мы решили сплавляться во время сильного ветра. Волны были сильные. В один момент нас просто накрыло волной и перевернуло. Ребята успели выбраться на берег. А меня унесло далеко – раз и не чувствую дна. И термос с малиновым чаем уплыл, - смеется Кристина. – В итоге, конечно, все обошлось. К тому же, тогда я, наконец, переборола страх глубины.

На Исети тем вечером - полный штильФото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге есть три пункта, где можно научиться сапсерфингуФото: Алексей БУЛАТОВ

ВЛЮБИТЬСЯ В САП – СДЕЛАНО!

На сплавы может поехать любой желающий. Можно выбрать однодневный маршрут по рекам Реж, Ревун и Серга. Все они примерно по 20-27 километров. Стоимость от 2500 до 3800 рублей.

Городская прогулка, которую выбрала я, составляет примерно 3,5 километра. На середине пути я погрузилась в себя, забыла о проблемах и наслаждалась красотой вечернего Екатеринбурга.

- Я на воде тоже не думаю. А вот по приходу домой начинается кипишь в голове: это не сделано, другое не сделано, – делится инструктор.

Мы проплыли большую часть центральной ИсетиФото: Алексей БУЛАТОВ

Плавать по Исети вечером - одно удовольствие!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда мы подплыли к Макаровскому мосту, я приготовилась возвращаться. Подумала, что это конец пути. Ведь стоя под мостом пройти невозможно. Но мы проделали трюк – легли на сапы и 10-15 метров проплыли лежа. Там нас ждали сильные волны от проезжающих катеров. Поэтому я даже немного поэкстрималила. Оказывается, это возможно даже в условиях Екатеринбурга.

На обратной дороге мы устроили спринт. Ускорились раза в полтора. По подсчетам инструктора мы плыли примерно 4-5 километров в час. Кристина даже показала лайфхак, как грести быстрее: приседаешь – сильно давишь верхней рукой на весло, а нижней тянешь к себе.

Когда вышли на берег, долго не могла привыкнуть к земле. После двух часов на воде, казалось, что я до сих пор плыву. Ноги были «ватные». Теперь хочется продолжать практиковаться. Не зря Кристина говорит, что ее цель – влюбить в сап как можно больше людей.

Вместе со мной плывут еще несколько ребятФото: Алексей БУЛАТОВ

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ НА САПАХ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

1. Uralsurf

Адрес: Спортивный клуб «Водник», Крылова, 2д

Телефон: +7 (992) 334-69-49

Сайт: https://uralsurf.ru/

Стоимость: от 600 до 1200 рублей

2. Школа каякинга и сапсерфинга «Фокус»

Телефон: +7-902-876-15-56

Сайт: https://www.instagram.com/focus_kayak_sup_school/

Стоимость: от 700 рублей

3. SUP_SURF_EKB

Телефон: +79030812582

Сайт: https://www.instagram.com/sup_surf_ekb/

Стоимость: от 800 до 1000 рублей

СПРАВКА «КП»

Сапсерфинг– это серфинг с веслом на широкой надувной доске. Слово SUP расшифровывается как Stand Up Paddle, то есть «Стоя с веслом». Зародился он на Гавайях еще в 1778 году. Но мировое признание получил только в 2012. Развитие его на Урале началось в 2018 году, когда любители классического серфинга, Михаил Пальцев и Алексей Воробьев задумали делать серф-подготовку в Екатеринбурге. Но нашли лучшее решение – катание на сапах. В нашем городе тогда их было не найти. Поэтому они привезли пять сапов из Санкт-Петербурга. Люди подхватили идею. И образовалось комьюнити Uralsurf.