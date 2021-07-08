Уральцы, пострадавшие от половодья в нескольких районах области, получат до 300 тысяч

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Жители Верхней Салды, а также Горноуральского и Нижнесалдинского городских округов, которые пострадали от паводков, получат компенсации. Известно, что на первоначальные нужды уральцам выдадут по 10 тысяч рублей. Те, кто утратил имущество частично, получат 50 тысяч рублей. Свердловчанам, чье имущество не подлежит восстановлению, обещают 100 тысяч, в таком случае одна семья может получить до 300 тысяч.

- Предварительно, на материальную поддержку претендуют 250 жителей Верхнесалдинского городского округа, 165 человек из Горноуральского и 35 из Нижнесалдинского городских округов, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По поручению губернатора Евгения Куйвашева ведется сбор данных об имуществе для расчета материальной компенсации.

Сейчас в населенных пунктах, пострадавших от половодья, идут восстановительные работы. Вода постепенно отступает, за сутки удалось отстоять 37 домов. Спасатели откачивают воду из подвалов и помогают просушивать помещения. В Горноуральском городском округе на месте происшествия задействованы 84 спасателя и девять единиц техники.

Управление автомобильных дорог региона сообщает о восстановлении четырех из семи подтопленных участков трасс. Остаются подтоплены участки дороги Нижняя Салда – село Медведево, организован их объезд.