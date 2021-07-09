Владимир Путин разрешил продлить трассу «Москва – Екатеринбург» до Тюмени и Челябинска

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Президент России Владимир Путин выступил с предложение продлить трассу Москва – Казань – Екатеринбург до Тюмени и Челябинска.

Губернатор назвал это решение историческим и рассказал, что оно значит для Свердловской области.

Во-первых, региону раньше выделят деньги на завершение строительства ЕКАД, что позволит закрыть транспортное кольцо к сентябрю 2022 года.

- Уже к 2024 году, по обещанию зампреда правительства Марата Хуснуллина, трасса М12 дойдет до Екатеринбурга, - пишет в своем Instagram Евгений Куйвашев.

Когда трассу достроят, то Екатеринбург будет соединен высокоскоростными магистралями с Пермью, Тюменью и Челябинском. Таким образом, под Ревдой и на переезде под Богдановичем исчезнут пробки.

- Это самый крупный дорожный проект за всю историю Урала, - резюмировал губернатор Свердловской области.

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