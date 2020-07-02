Правительство России выделит 2 миллиарда Екатеринбургу, чтобы достроить ЕКАД

Похоже, Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу все-таки закончат в 2022 году, а не в 2024. Во всяком случае, именно такие сроки назывались в плане восстановления экономики страны, который премьер Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину 2 июня. В нем указывалось, что в 2022 году уральский долгострой завершат, если будет финансирование. А сегодня премьер Мишустин объявил на заседании правительства, что деньги будут.

- Сегодня также по указанию Президента Правительство выделит дополнительные средства в размере 2 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги, - сказал Михаил Мишустин. - Этот проект даст возможность разгрузить один из крупнейших транспортных узлов нашей страны и ускорить автомобильное сообщение. Выделенные средства позволят быстрее завершить стройку и ввести дорогу в эксплуатацию.

Степень готовности Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Строительство ЕКАДа идет с 1994 года. К 2020 году ее почти завершили. Строителям осталось лишь закончить небольшой участок от Челябинского до Полевского тракта. В апреле во время рабочего совещания с президентом России Владимиром Путиным губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев просил у главы государства 2,125 миллиарда рублей из федеральной казны на завершение дороги. Президент еще тогда подчеркнул, что стройку надо поддерживать.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

91,3 км - общая длина ЕКАД, когда кольцо замкнут.

11,5 км - длина финального шестиполосного участка ЕКАДа, рабочим осталось доделать 2 километра.

8,9 миллиардов рублей стоит строительство финального отрезка дороги от Полевского до Челябинского тракта.

60 - 80 тысяч машин в сутки будет выводить за пределы Екатеринбурга кольцевая дорога.

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