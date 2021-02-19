Заместитель Мишустина оценил строительство ЕКАДа

Фото: департамент информационной политики

В Екатеринбург сегодня прилетел заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Вместе с представителем Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым он оценил строительство участка от автодороги Екатеринбург -Полевской до федеральной автодороги в направлении Челябинска, после завершения которого ЕКАД будет замкнут в единое кольцо.

- Видим хороший темп, видим возможность закончить работу раньше срока. Мы рассмотрим обращение региона о выделении дополнительного финансирования, о сдвижке имеющегося финансирования опережающим темпом, - рассказал Марат Хуснуллин. - Я надеюсь, мы эту задачу решим, и дорога, которая запланирована была по контракту только к 2025 году - весь участок, будет построена раньше: один этап к 2022 году и один этап в 2023 году.

Фото: департамент информационной политики

Напомним, в прошлом году после обращения главы региона к Президенту Свердловская область получила 2,5 миллиардов рублей на строительство ЕКАД. Кроме того в 2021-2023 годах будет выделено еще 9,5 миллиардов рублей. В текущем году Свердловская область получит 2 миллиарда рублей, в 2022 году – 3,9 миллиарда рублей, в 2023 году – еще 3,1 миллиарда рублей.

Эти деньги позволят досрочно достроить третий пусковой комплекс южного полукольца ЕКАД и реконструировать участок дороги «Семь ключей - Большой Исток». Планируется, что все работы будут завершены к 300-летию Екатеринбурга.