Посадили на 10 суток: в Екатеринбурге впервые арестовали самокатчика без прав

Инспекторы заметили нетрезвого мужчину 22 июня ровно в четыре часа утра. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель самоката на 10 суток угодил в изолятор. Туда мужчину отправил суд из-за того, что он в пьяном состоянии катался на самокате. При этом водительского удостоверения он не имел.

22 июня ровно в четыре часа утра на улице Заводской,11 внимание инспекторов полка ДПС ГИБДД УМВД по Екатеринбургу привлек водитель самоката. Транспортное средство ехало зигзагами.

- Остановленный инспекторами ДПС 53- летний гражданин имел внешние признаки опьянения - запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Медосвидетельствование подтвердило, что екатеринбуржец был пьян. Кроме того, в ходе разбирательств выяснилось, что самокат имел мощность двигателя 500 Вт, что сопоставимо с мопедом. Чтобы ездить на таких транспортных средствах, нужны права категории М.

- Гражданин пояснил, что электросамокат попросил у соседа, чтобы покататься, при этом права на управление транспортными средствами мужчина не имеет, водительское удостоверение никогда не получал, - уточнили в ГИБДД.

На мужчину завели административное производство. За управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами 53-летнего екатеринбуржца приговорили к административному аресту сроком на 10 суток.

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