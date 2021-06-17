Что делать, если вас сбил электросамокат: отвечает начальник ГИБДД Екатеринбурга

Екатеринбуржцы активно жалуются на водителей самокатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург в этом году постигла неожиданная напасть. Горожане начали массово жаловаться на пользователей электросамокатов, которые часто на бешеной скорости носятся по тротуарам. Также екатеринбуржцы узнали новый для себя термин – кикшеринг. Так называется сервис, который предоставляет в аренду электросамокаты.

Мы спросили у начальника ГИБДД Екатеринбурга Вадима Буйдалена, как Госавтоинспекция выявляет нарушения среди самокатчиков, а также узнали, сколько в столице Урала зафиксировано ДТП с их участием. На эти вопросы подполковник Буйдалин ответил в эфире радио «Комсомольская правда».

Самокат стал привычным явлением для Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПЕШЕХОДЫ И ВОДИТЕЛИ САМОКАТОВ – ОДНА ИЗ САМЫХ НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

- Практика по всей России в этом плане, к сожалению, негативная. Наезды самокатов на пешеходов и столкновения с транспортными средствами приводят к достаточно серьезным последствиям.

Что пешеходы, что водители самокатов – одна из самых незащищенных категорий участников дорожного движения. С учетом технических характеристик электросамокатов, скорость у них бывает довольна высокая. Поэтому в случае падения или столкновения травмы, которые получают люди, могут быть достаточно серьезными.

- Какая в Екатеринбурге статистика ДТП с участием водителей электросамокатов?

- Слава Богу, по части смертельных ДТП статистика у нас пока нулевая. Травмировались порядка 10 человек. Я говорю о случаях столкновения самокатов с транспортными средствами. По этим случаям сотрудники ГИБДД проводят проверку. Зачастую там, где электросамокат наехал на пешехода или столкнулся с другим электросамокатом, люди обращаются в отделы полиции, а в нашу статистику подобные ДТП не попадают. Поэтому, наверное, полную цифру, пока, назвать довольно трудно, но она есть.

Аренда самокатов организована едва ли не на каждом перекрестке в центре уральской столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Почему скорость кикшеринговых самокатов ограничили именно до 15 километров в час?

- На территории Екатеринбурга программным способом на определенных участках скорость движения данной категории транспорта снижена до 15 километров в час. Речь о центральной части города и лесопарковой зоне. Это та скорость, которая позволяет контролировать это непростое транспортное средство.

Но в большей степени я бы хотел обратиться к тем, кто приобретает самокаты в личное пользование. Например, на днях произошло дорожно-транспортное происшествие. Ребенок-второклассник ехал на довольно мощном самокате, который по тактико-техническим характеристикам способен развивать скорость более 40 км/час. Причем двигался он вместе со своим другом. Второклассник допустил столкновение с автомобилем. Славу Богу, травмы, которые они получили, не очень серьезные.

Уважаемые взрослые, приобретая для своих детей подобную игрушку, пожалуйста, оценивайте последствия, которые могут наступить. Это могут быть как столкновения с другими участниками движения, так и падения. Практика показывает, что падения с высоты собственного роста приводит к довольно серьезным последствиям.

Вадим Буйдалин заявил, что к водителям электросамокатов есть вопросы Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС СБИЛ САМОКАТ, И В КАКИХ СЛУЧАЯХ НА НЕГО НУЖНЫ ПРАВА

- Кстати, что нужно делать и куда обращаться, если электросамокатчик сбил пешехода?

- Во-первых, нужно установить свидетелей данного ДТП. Если есть возможность, сделать фотографии. Если в результате данного происшествия причинены телесные повреждения, обращайтесь в территориальный отдел полиции. Можно позвонить по номеру 02 или 112. Вам объяснят, куда обратиться. В данном случае проверку по данному материалу проводят наши коллеги из отдела полиции.

- В каком случае на электросамокат нужны права?

- Мы уже давно занимаемся этой проблемой. Практически по каждой модели у нас есть тактико-технические характеристики. На кикшеринговых электросамокатах мощность занижена. Она составляет менее 0,25 КВт. То есть, при управлении данным транспортным средством лицензия не нужна. Если мощность выше, то нужно водительское удостоверение любой категории, либо категории «М».

Для самокатов даже организовали парковки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Какие нарушения чаще всего выявляют сотрудники ГИБДД среди водителей электросамокатов?

- Чаще всего это движение по проезжей части при наличии тротуара. Если мы исходим из того, что данное транспортное средство индивидуальной мобильности относится к разряду электросамокат (это же относится к моно-колесам и электросигвеям), такой человек является пешеходом, а пешеходы должны двигаться по тротуарам. Во-вторых, при пересечении проезжей части необходимо спешиваться. И только тогда вы будете являться пешеходом, и водители будут обязаны предоставить вам преимущество в движении там, где это предусмотрено.

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