В перечень, где нельзя разгонятся вошли парки, скверы и пешеходные зоны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге увеличили количество участков, где будет ограничена скорость электросамокатов. Ранее сильно разгонятся пользователи шеринга не могли только на тротуарах вдоль всей набережной Городского пруда, на проспекте Ленина, в центральной части ЦПКиО Маяковского, в парке Южный и на улице Вайнера. С сегодняшнего дня список расширили до 27 участков.

- В ходе рабочей встречи представителей профильных подразделений Администрации с руководством бесстанционного сервиса шеринга электросамокатов Whoosh была достигнута договоренность, направленная на безопасность и удобство предоставления услуги на территории уральской столицы, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Участки, где не получится ехать на электросамокате больше 15 километров в час, будут показаны в приложении сервиса Whoosh. В перечень, где нельзя разгонятся вошли парки, скверы и пешеходные зоны. Публикуем список участков, где нужно будет снижать скорость.

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