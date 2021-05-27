В Мэрии Екатеринбурга объяснили, зачем в городе появились зоны с ограничением скорости самокатов

Это необходимо, чтобы обеспечить комфортное и безопасное использование шеринга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга объяснила, почему скорость самокатов сервиса Whoosh снизилась до 15 километров в час. Представители администрации отметили, что подобные меры были предприняты по их инициативе. Это необходимо, чтобы обеспечить комфортное и безопасное использование шеринга двухколесных коней. На рабочей встрече с представителями Whoosh был составлен список зон, где самокат будет замедляться автоматически.

- С 27 мая 2021 года скорость будет ограничена на тротуарах вдоль всей набережной Городского пруда, на проспекте Ленина, в центральной части ЦПКиО Маяковского, в парке Южный, на улице Вайнера, - отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На сегодняшний сервис Whoosh разместил в уральской столице почти две тысяч самокатов, которыми уже воспользовались больше 100 тысяч человек, они совершили порядка 500 тысяч поездок, общей протяженностью около полутора миллиона километров.

В ближайшее время планируется дальнейшее расширение зоны работы сервиса на микрорайоны Уралмаш, Эльмаш, Вторчермет, Новая Сортировка.