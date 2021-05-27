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Общество27 мая 2021 15:53

В Екатеринбурге появились зоны с ограничением скорости для движения самокатов

На них нельзя двигаться быстрее 15 километров в час
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Ограничение введено в местах, где идет большой поток пешеходов.

Ограничение введено в местах, где идет большой поток пешеходов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга, которые часто пользуются сервисом аренды самокатов Whoosh обратили внимание на то, что на определенных участках города стало невозможно ехать быстрее 15 километров в час. Как объяснили представители самого сервиса, в Екатеринбурге действительно были введены зоны дополнительного ограничения скорости. Они появились в местах, где много пешеходов.

- Мы рассматриваем территории, где еще есть необходимость добавить такие зоны. Анализируем поездки пользователей — смотрим за происходящим с самокатом и в случае, если видим, что самокат по всем признакам едет среди пешеходов — часто тормозит, например, эта зона попадает под ограничение, - прокомментировала Юля Камойлик, представитель сервиса.

В Екатеринбурге, например, такой зоной ограничения стал парк Маяковского. Подобные зоны есть и в других городах, где работает сервис – в Москве это Парк Горького, в Санкт-Петербурге – Невский проспект.