В Екатеринбурге появились зоны с ограничением скорости для движения самокатов

Ограничение введено в местах, где идет большой поток пешеходов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга, которые часто пользуются сервисом аренды самокатов Whoosh обратили внимание на то, что на определенных участках города стало невозможно ехать быстрее 15 километров в час. Как объяснили представители самого сервиса, в Екатеринбурге действительно были введены зоны дополнительного ограничения скорости. Они появились в местах, где много пешеходов.

- Мы рассматриваем территории, где еще есть необходимость добавить такие зоны. Анализируем поездки пользователей — смотрим за происходящим с самокатом и в случае, если видим, что самокат по всем признакам едет среди пешеходов — часто тормозит, например, эта зона попадает под ограничение, - прокомментировала Юля Камойлик, представитель сервиса.

В Екатеринбурге, например, такой зоной ограничения стал парк Маяковского. Подобные зоны есть и в других городах, где работает сервис – в Москве это Парк Горького, в Санкт-Петербурге – Невский проспект.