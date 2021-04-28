Двухколесный тест-драйв: какой сервис по аренде электросамокатов в Екатеринбурге лучше

В Екатеринбурге два сервиса по прокату электросамокатов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как только на улице немного потеплело, по Екатеринбургу начали рассекать электросамокаты. Этот вид транспорта появился в уральской столице еще в прошлом году и стал популярным среди горожан. Двухколесный друг быстро доставит тебя из точки «А» в точку «Б», даже в пробках не придется стоять.

Цена электросамоката начинается от 15 тысяч рублей. Чем мощнее транспортное средство, тем дороже оно стоит. Но если цена кусается или не хочется покупать самокат, можно его взять в аренду. В Екатеринбурге работает два таких сервиса. «Комсомолка» решила протестировать оба и рассказать о плюсах и минусах каждого.

Сегодня в Екатеринбурге доступно два сервиса самокаташеринга: Whoosh, их самокаты помечены желтым, и Urent, с фиолетовыми самокатами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СРАВНИВАЕВАЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ

Сегодня в Екатеринбурге доступно два сервиса самокаташеринга: Whoosh, их самокаты покрашены желтым, и Urent, с фиолетовым корпусом. Чтобы воспользоваться арендой одной из фирм, необходимо скачать на смартфон специальное приложение. Они есть как в App Store, так и в Google Play.

В приложении Whoosh регистрация по номеру телефону. Заходя туда, сразу открывается карта города, на которой точками отмечены самокаты. Выбираете самый ближайший к нам, сканируем QR-код. На экране появляется информация о самокате, насколько он заряжен и свободен ли он.

Нажимаем кнопку «Выбрать», приложение предлагает оформить страховку за 35 рубелей (от нее можно отказаться) и можно ехать.

Взять самокат можно с помощью приложения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, в приложении можно забронировать самокат. Эта услуга бесплатное.

Приложение сервиса Urent тоже выглядит как карта города, регистрация в нем занимает две минуты по номеру телефона. Оно определяет ваше местоположение и показывает, ближайший к вам самокат. Механика такая же, как и Whoosh.

Судя потому, что фиолетовые электросамокаты появились на улицах Екатеринбурга буквально на днях, самокатов Urent пока не так много. Желтые выигрывают в количестве. Судя по карте, двухколесный транспорт Urent пока предоставляет аренду 50 самокатов. В то время, когда у Whoosh несколько сотен.

СРАВНИВАЕМ САМОКАТЫ: ЖЕЛТЫЙ ИЛИ ФЕОЛЕТОВЫЙ?

А сейчас перейдем к самой главной части нашего обзора. Первый самокат, который мы решили взять для тест-драйва, это фиолетовые. По размеру они небольшие, вероятнее всего, человека с весом выше среднего он уже будет возить с трудом.

По весу самокаты Urent довольно легкие. Такой просто будет поднять по лестнице или на бордюр.

Вставая на этого двухколесного коня, получаешь небольшое разочарование. Или это с непривычки. Все потому что самокат не такой мощный, как его желтый конкурент. Но со временем привыкаешь и тут уже по достоинству сможешь оценить его маневренность.

Urent зашли на рынок Екатеринбурга совсем недавно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За счет того, что у самоката небольшие колеса, все неровности на дороге чувствуешь телом. Вибрация отдает на каждой кочке.

Непривычный тормоз, он электронный. Чтобы остановиться, нужно нажать на кнопку на левой ручке.

Когда поездка закончена, самокат можно оставить в любом удобном месте. Главное, чтобы он никому не мешал. Но поставить его не так-то просто, транспортное средство даже на подножке неустойчивое.

Плюсы:

- Маневренный

- Легкий

Минусы:

- Небольшая мощность

- Неустойчивый

- Нет держателя для телефона

- Высокая чувствительность

На таком самокате долго не покатаешься. Его можно взять на короткие расстояния или на прогулку по Плотинке, например. Также подойдет для новичков.

Фиолетовые довольно легкие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Желтый самокат выглядит мощнее, да и по размеру он больше. Больше у него и колеса. Вставая на него, сразу понимаешь, вот он конь 21 века. Но если без шуток, то эта модель куда быстрее и мощнее, чем Urent. Ощущения будто бы пересел с детского самоката на взрослый.

Тормоза у желтого самоката работают также как у велосипеда. Есть подставка под телефон, что позволяет пользоваться навигатором. Но маневренность за счет веса уже не такая, как у его фиолетового конкурента. Зато кочки нам не страшны.

У желтых самокатов больше мощность и на них совсем не чувствуешь кочек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самокат может развивать большую скорость. Новичку будет сложно на таком транспорте передвигаться по тротуарам, маневрируя мимо пешеходов. Еще один минус – вес. Поднимать его тяжело даже взрослому, подросток уже не справиться.

Плюсы:

- Низкая чувствительность

- Большая скорость

- Мощный

- Есть подставка под телефон.

Минусы:

- Тяжелый

- Плохая маневренность

Зато у желтых есть держатель для телефона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СРАВНИВАЕМ ЦЕНЫ

Whoosh

Старт – 30 рублей

Страховка – 30 рублей

Минута - 5-6 рублей минута

Urent

Старт – 30 рублей

Страховка – 30 рублей

Минута - от 3 до 4,5 рублей.

Больше фото с тестирования самокатов смотрите здесь: