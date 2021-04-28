28 апреля 2021 16:30

В Екатеринбурге начал работать еще один сервис аренды самокатов

В Екатеринбурге заработала сеть проката электросамокатов Urent. Двухколесный транспорт сиреневого цвета появился в нескольких точках в центре уральской столицы. Появление новой сети в Екатеринбурге может провоцировать снижение цены из-за конкуренции. пока этих самокатов значительно меньше, чем у конкурентов, и они не такие "монументальные", но у них есть свои плюсы, вроде легкости и маневренности