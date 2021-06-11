Догонял и хватал телефон: появилось видео, как екатеринбуржец грабит людей на электросамокате

Фото: предоставлено пресс-группой УМВД по Екатеринбурге

В Екатеринбурге поймали грабителя, который нападал на людей на электросамокате. Добычей экстремала были сотовые телефоны. Поймать воришку удалось благодаря камерам видео наблюдения.

На видео мужчина, на вид лет 30, подъезжает к прохожему на самокате и перегораживает ей путь. В полиции рассказали, что до этого он преследовал свою жертву.

- Приметив на улице мужчину с телефоном в руках, злоумышленник догнал его и попытался вступить в разговор. Однако прохожий отмахнулся от него и пошел дальше. Увидев, что потерпевший зашел в арку, налетчик двинулся за ним и преградил путь, но прохожий обошел злоумышленника и вошел в подъезд. Там потерявший терпение грабитель и совершил нападение, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Уже в подъезде в доме на улице Вильгельма де Генина грабитель напал на мужчину, избил и забрал телефон. После этого скрылся. Пострадавший обратился в полицию, вскоре нападавшего нашли.

Грабителем на самокате оказался 28-летний житель Курганской области, он был ранее судим за незаконный оборот наркотиков, вандализм и кражу.

- Мужчина не стал отрицать свою причастность к преступлению и пояснил, что похищенный телефон он передал своему приятелю, который обещал рассчитаться за него позже, - пояснили в полиции.

Сейчас полиция Екатеринбурга ищет других жертв мужчины. Если вы узнали подозреваемого на фото, просят позвонить по телефону: (343)356-42-04 либо 102 (02).