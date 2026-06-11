Авария произошла вечером 10 июня Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 10 июня 2026 года в Екатеринбурге произошло жуткое ДТП. На перекрестке улиц Малышева и 8 Марта, у стен храма «Большой Златоуст», пассажирский автобус врезался в толпу людей. Погибли четыре человека, среди которых ребенок.

«Комсомолка» собрала всю известную на данный момент информацию о смертельном ДТП с пассажирским автобусом в центре Екатеринбурга.

КАК ПРОИЗОШЛО СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП С АВТОБУСОМ У ХРАМА «БОЛЬШОЙ ЗЛАТОУСТ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Авария произошла у храма «Большой Златоуст» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 10 июня Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала видео момента ДТП. На кадрах видно, как автобус, двигаясь по 8 Марта, протаранил автомобиль Lifan, после чего выехал на тротуар и врезался в толпу людей, стоявших перед пешеходным переходом. В момент аварии в салоне автобуса находились 11 пассажиров — к счастью, никто из них не пострадал. Не пострадали и 21-летний парень, сидевший за рулем Lifan и 49-летний водитель автобуса.

ЧИСЛО ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИХ В СМЕРТЕЛЬНОМ ДТП С АВТОБУСОМ 10 ИЮНЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

К сожалению, в результате ДТП у храма «Большой Златоуст» в центре Екатеринбурга погибли четыре человека. Еще пятеро получили травмы. Двоих после оказания медицинской помощи отпустили. Трем людям, попавшим под колеса автобуса, потребовалась госпитализация. По словам министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, среди госпитализированных: женщины 45 и 32 лет, а также молодой человек 22 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.

Министр здравоохранения области Татьяна Савинова Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ФОТО, ВИДЕО ДТП С АВТОБУСОМ В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 10 ИЮНЯ, КОММЕНТАРИИ ОЧЕВИДЦЕВ

Момент смертельного ДТП в Екатеринбурге возле храма Большой Златоуст Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

На опубликованных с места ДТП кадрах видно, что автобус влетел в стену храма «Большой златоуст». Вот как описывал происходящее Виталий Казанцев – авария произошла на его глазах. В этот момент он сидел на скамейке у храма.

Сбив людей, автобус въехал в стену храма Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Я только обернулся, вижу, что автобус уже врезается в левое крыло автомобиля, ломает ограждения у тротуара и пролетает мимо нас. Буквально метр и мы бы тоже оказались под автобусом, - рассказывал «КП-Екатеринбург» очевидец. - Все очень резко произошло. Бах, и под колесами люди. Пять человек.

Автобус въехал в людей, которые ждали разрешающего сигнала светофора Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЛИЧНОСТИ ПОГИБШИХ В СМЕРТЕЛЬНОМ ДТП С АВТОБУСОМ В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

- Среди скончавшихся до прибытия «скорой помощи» женщина по фамилии Соколова, мужчина по фамилии Сонин, еще одна женщина по фамилии Бекетова. У пяти раненых граждан, доставленных в 23-ю и 24-ю горбольницы Екатеринбурга, медиками установлены предварительные диагнозы: переломы, ушибы и гематомы, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Личность еще одного погибшего, мальчика примерно 8-10 лет, установить пока не удалось.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ВОДИТЕЛЕ АВТОБУСА, СБИВШЕМ НАСМЕРТЬ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 10 ИЮНЯ 2026

- Подозреваемый в жуткой автокатастрофе водитель автобуса по имени Икромжон прибыл в Екатеринбург самолётом 8 февраля 2026 года, работал водителем с 6 марта на основании трудового договора с коммерческой автокомпанией, - сообщил начальник пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых. - Сразу после ЧП он был освидетельствован. Исследование показало, что в момент ДТП был трезвым. В базе данных ГАИ значится, что он имеет 6 нарушений ПДД в Санкт-Петербурге, где ранее пребывал.

ЧТО ГРОЗИТ ВИНОВНИКАМ ДТП С АВТОБУСОМ В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

Основная версия, которую отрабатывают следователи, — грубое нарушение правил дорожного движения водителем автобуса.

По данным СУ СКР по Свердловской области, 49-летний водитель маршрутного автобуса совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Именно это спровоцировало столкновение с легковым автомобилем Lifan, за рулем которого находился 21-летний водитель со стажем два года.

На водителя возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Параллельно Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело — в отношении 43-летнего руководителя компании ООО «Авто-Ном», где работал водитель.

Обстоятельства ДТП выясняют следователи СК Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Директора транспортной компании и водителя задержали. Видео: СУ СКР по Свердловской области

Директор автопредприятия подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) .

По версии следствия, руководитель компании систематически нарушал правила выпуска транспортных средств на линию. В частности:

- Недостаточно контролировал техническое состояние автобусов;

- Не организовал надлежащий медицинский осмотр водителей перед выходом на маршруты;

- Пренебрегал установленными нормами рабочего времени и отдыха сотрудников.

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА, УСТРОИВШИЙ СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 10 ИЮНЯ, УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПЕРЕПУТАЛ ПЕДАЛИ

После ДТП Икромжон дал небольшой комментарий для журналистов. По его словам, он торопился проехать перекресток на зеленый сигнал, когда внезапно почувствовал сильную головную боль и резкое ухудшение зрения. Водитель утверждает, что хотел затормозить, но из-за плохого самочувствия перепутал педали, нажав на газ.

Трем пострадавшим потребовалась госпитализация Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас следователи изучают документацию транспортной компании, которой принадлежал автобус. В ближайшее время водителю и директору фирмы-перевозчика изберут меру пресечения.

С раннего утра 11 июня екатеринбуржцы начали нести к месту трагедии цветы.

Екатеринбуржцы на месте трагедии устроили стихийный мемориал Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Очевидцев аварии, а также водителей, регистраторы которых записали момент ДТП, просят обратиться в Следственный комитет по телефонам в Екатеринбурге: 297-71-61 и 297-72-17. Также можно прийти в региональное следственное управление лично по адресу: Щорса,18.