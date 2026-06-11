Появилось видео допроса водителя автобуса, который насмерть сбил 4 человек в центре Екатеринбурга. Напомним, трагедия произошла вечером 10 июня на пересечение улиц улиц 8 Марта – Малышева. 49-летний Икромжон, будучи за рулем маршрута под номером 81, решил проскочить перекресток на красный. Однако в него врезался 21-летний водитель Lifan. От удара автобус вынесло на тротуар. Транспорт протаранил толпу людей и врезался в храм «Большой Златоуст».
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
- Икромжон прибыл в Екатеринбург самолётом 8 февраля 2026 года, работал водителем с 6 марта на основании трудового договора с коммерческой автокомпанией. Сразу после ЧП он был освидетельствован. Исследование показало, что в момент ДТП был трезвым. В базе данных ГАИ значится, что он имеет 6 нарушений ПДД в Санкт-Петербурге, где ранее пребывал, - ранее сообщал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В аварии погибли две женщины по фамилиям Соколова и Бекетова, мужчина по фамилии Сонин, а также мальчик 8-10 лет, личность которого не установили. Пострадали пять человек: трое из них находятся в состоянии средней тяжести в больнице.
До задержания водитель автобуса успел рассказать журналистам, что ему резко стало плохо, - заболела голова. На Икромжона завели уголовное дело по 4 части 264 статьи УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек). По данной статье водителю грозит до 7 лет колонии. В отделе СК он пытался объяснить, как произошла авария.
- Я думал, что нажал на тормоз и встал. Но это оказался газ, - коротко сказал водитель во время допроса.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Отметим, что уголовное дело также завели и на 43-летнего директора транспортной компании. Его обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Мужчине грозит до 10 лет колонии.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения. Следствие ходатайствует, чтобы их отправили под стражу. Возле места аварии екатеринбуржцы сделали стихийный мемориал.
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