Личность ребенка устанавливают: стало известно, кто погиб под колесами автобуса в Екатеринбурге

ДТП произошло вечером 10 июня в центре Екатеринбурга Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Силовикам удалось установить личности трех людей, погибших в страшной аварии в центре Екатеринбурга. Всего ДТП унесло жизни четырех человек, среди которых один ребенок.

Авария произошла вечером 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева. Маршрутный автобус №81 столкнулся с легковым автомобилем, после чего на большой скорости вылетел на тротуар, где сбил пешеходов и врезался в храм «Большой Златоуст». Ранее Госавтоинспекция публиковала видео момента ДТП.

Момент смертельного ДТП в Екатеринбурге возле храма Большой Златоуст Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

На месте ЧП работали правоохранительные органы, МЧС и реанимация Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Очевидец аварии Виталий Казанцев рассказывал, как произошло ЧП. По его словам, в тот самый момент он с подругой сидел на скамейке рядом с храмом. Пара находилась в паре метров от летящего автобуса. Парень видел, как маршрутка сломала ограждения и въехала в толпу пешеходов, ожидавших «зеленого».

- Все настолько резко произошло. Бах, и под колесами люди, - рассказывал очевидец. - Пять человек. Одна женщина выжила.

Очевидец чудом выжил в аварии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщала заместитель губернатора, министр здравоохранения Татьяна Савинова, которая в тот вечер прибыла на место происшествия, среди госпитализированных: женщины 45 и 32 лет, а также молодой человек 22 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Позже стало известно, что пострадавших было пятеро. Двоих после оказания первой помощи отпустили домой.

- Среди скончавшихся до прибытия «скорой помощи» женщина по фамилии Соколова, мужчина по фамилии Сонин, еще одна женщина по фамилии Бекетова. У пяти раненых граждан, доставленных в 23-ю и 24-ю горбольницы Екатеринбурга, медиками установлены предварительные диагнозы: переломы, ушибы и гематомы, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Личность еще одного погибшего, мальчика примерно 8-10 лет, установить пока не удалось.

После ДТП водитель маршрутки заявил, что перепутал газ с тормозом. Позже СК сообщил, что он пытался проскочить перекресток, когда уже горел красный сигнал светофора.

- Подозреваемый в жуткой автокатастрофе водитель автобуса по имени Икромжон прибыл в Екатеринбург самолетом 8 февраля 2026 года, работал водителем с 6 марта на основании трудового договора с коммерческой автокомпанией. Сразу после ЧП он был освидетельствован. Исследование показало, что в момент ДТП был трезвым. В базе данных ГАИ значится, что он имеет 6 нарушений ПДД в Санкт-Петербурге, где ранее пребывал, - добавил Валерий Горелых.

На месте трагедии горожане сделали стихийный мемориал Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В отношении водителя микроавтобуса и директора транспортной компании заведены уголовные дела.

- Водитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Директор транспортной компании - в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - уточнили в региональном СКР.

Водителю маршрутки грозит до 7 лет лишения свободы. Директору компании-перевозчика грозит до 10 лет колонии. По данным СК, глава организации систематически нарушал правила выпуска автобусов на линию. Кроме того, в компании игнорировали обязательный медосмотр для водителей, а их режим труда и отдыха нарушался.

Оба подозреваемых задержаны. В скором времени будет решен вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии. Проверяется, законно ли водитель находился в стране. Кроме того, в офисе транспортной компании начались обыски.

Следствие просит очевидцев, а также водителей с видеорегистраторами, которые засняли момент ДТП, сообщить об этом по телефонам: 297-71-61 и 297-72-17. Также обратиться в региональное следственное управление можно обратиться лично по адресу Щорса, 18.

К месту жуткой аварии с утра 11 июня горожане несут цветы и игрушки. В храме «Большой Златоуст» будут поминать ушедших, и молиться о выздоровлении пострадавших, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В 15:00 здесь пройдет панихида.

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К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru