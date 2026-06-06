«Я достану матку, резать буду все»: сталкер два года угрожает убийством студентке из Екатеринбурга

Елизавета получает угрозы, но даже не знает, кто ее так ненавидит. Фото: Baza

В Екатеринбурге неадекватный сталкер два года кошмарит 23-летнюю девушку Елизавету – студентку медицинского вуза. По данным Baza, сумасшедший отправляет сообщения друзьям жертвы, а также угрожает убить ее, «вырезать половые органы» и «облить кислотой».

– Из ее ***** я достану матку. Я буду резать все кишки, – пишет в своих соцсетях сталкер.

Кроме этого сталкер присылает фотографии с кладбищ, где он расклеивает фотографии Елизаветы на чужих могилах. Елизавета пыталась выяснить, почему ей угрожает аноним. Но внятного ответа не получила. Лишь узнала, что сталкер, якобы, женщина. В итоге Елизавета обратилась в Следственный комитет и прокуратуру.

– Девушка пережила сильную паранойю. После нескольких блокировок пользователь на время прекратил активность, но вскоре опять вернулся — стал описывать, как расправится с девушкой и фантазировал как будет купаться в ее крови, – пишет издание.

Сталкер оставляет фото студентки на могилах. Фото: Baza

По словам адвоката Сергея Колосовского, в действиях сталкера усматриваются признаки составов сразу нескольких преступлений.

– Выходка с могилами это статья 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». А угрозы в соцсетях и переписке – не криминально. Если угрозы носят неприличный характер – то это административное наказание за оскорбление. А размещение ее фото, то это 137 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Статья 119 УК РФ «Угроза убийством» по закону должна быть вероятность реальной расправы. Чем дольше пишет, тем меньше вероятности, что убьет, – объяснил Сергей Колосовский.

Если вы знаете девушку или ее близких, свяжитесь с нашей редакцией.

Напомним, что в Екатеринбурге во второй раз оправдали репетитора Наталью Исаеву. Ее обвиняли в покушении на организацию убийства по найму бывшего сожителя Олега Дорошенко. Последний конфликтовал с семьей Исаевой, и даже ударил пожилого отца женщины.

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