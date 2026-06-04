Наталья говорит, что хотела всего лишь припугнуть бывшего. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Весной 2025 года в Екатеринбурге по обвинению в организации заказного убийства своего бывшего сожителя Олега Дорошенко была арестована 42-летняя репетитор английского и немецкого языков, мать двоих детей Наталья Исаева. Женщина провела 6 месяцев в СИЗО. Но в ноябре того же года ее оправдали. А затем Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор. А 5 июня 2026 года коллегия присяжных вновь решала, виновна ли Исаева в покушении на организацию заказанного убийства.

ПРЕДЫСТОРИЯ КОНФЛИКТА

Отношения Натальи и Олега были далеки от идеала. Пара разошлась около девяти лет назад, вскоре после рождения общей дочери. Родители и подруги Исаевой утверждают, что причиной разрыва стали систематические побои и ревность со стороны мужчины.

Но и расставание не поставило точку в их конфликте. По версии защиты, на протяжении многих лет Олег Дорошенко преследовал Наталью: звонил с угрозами, приходил к дому и ломился в дверь, в том числе посреди ночи, чем сильно пугал их маленькую дочь. Исаева с начала 2024 года написала пять заявлений в полицию и три — в прокуратуру, но, по ее мнению, результата это не принесло.

Последней каплей для Натальи стал инцидент, произошедший в январе 2025 года. Тогда Дорошенко ударил по голове 70-летнего отца Натальи, из-за чего пожилой мужчина упал.

Судьбу Натальи на этот раз решал суд присяжных. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПОИСК «КИЛЛЕРА»

Учительница из Екатеринбурга заказала мужа киллеру после того, как он избил ее отца Видео: предоставлено Антоном Мазовым

В апреле Наталья Исаева решилась на радикальный шаг. Через общих знакомых она вышла на промышленного альпиниста Кирилл Кизилева и предложила ему «поговорить» с ее бывшим сожителем. Обвинение утверждает, что репетитор перевела «киллеру» в качестве оплаты 277 тысяч рублей, а также предоставила всю необходимую информацию о жертве.

Однако у этого плана было два нюанса. Во-первых, Кирилл, как позже выяснилось, не собирался никого убивать. Получив деньги от Натальи, он пошел шантажировать самого Олега Дорошенко, требуя у него ещё 100 тысяч рублей за откуп.

– Сначала я думал, что это мошенники, а оказалось меня убить хотят. Конечно же, я сначала во все это не поверил. И Кирилл мне начал присылать скриншоты переписок с Натальей. Я предложил ему встретиться. Вечером 25 апреля он приехал к моему дому. Мы пообщались в автомобиле, – рассказывал «КП-Екатеринбург» Олег Дорошенко.

После этого Дорошенко обратился в полицию.

ПОЛГОДА ЗА РЕШЕТКОЙ

Наталья Исаева была задержана, и Кировский районный суд Екатеринбурга отправил ее в СИЗО. Ей грозило до 15 лет лишения свободы. Ей предъявили обвинение в покушении на организацию убийства по найму (ст. 30 ч.1, ст.105 ч.2 п.з УК РФ).

В ходе следствия и в суде репетитор свою вину признала частично. Адвокаты настаивали на том, что у их подзащитной не было умысла на убийство: она лишь хотела «припугнуть» бывшего сожителя, который годами её терроризировал.

Кульминацией стало рассмотрение дела судом присяжных. В ноябре 2025 года коллегия заседателей, изучив все обстоятельства, вынесла единогласный вердикт: факт желания организовать убийство не доказан, и в действиях Натальи Исаевой нет состава преступления. На основании этого вердикта Кировский районный суд полностью оправдал женщину, признав за ней право на реабилитацию.

В марте Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор, а уголовное дело было направлено на новое рассмотрение в тот же Кировский районный суд. По словам адвоката Евгении Кротовой, в ходе судебных прений государственный обвинитель попросил присяжных признать Наталью Исаеву виновной без снисхождения.

ПРИСЯЖНЫЕ ОПРАВДАЛИ

Во время напутственного слова судьи присяжным стало известно, что Наталья Исаева просила «ликвидировать» сожителя. А также сумела снизить сумму за убийство с 400 до 300 тысяч, из которых успела перевести «киллеру» лишь 277 тысяч. При этом Кирилл Кизелев под руководством сотрудников полиции сообщил Наталье Исаевой фейковую информацию о том, что убил Дорошенко и утопил труп в озере. Для правдоподобности полиция инсценировала убийство, сделав фото тела на территории ОП-1.

Наталья задавала ему вопросы: "Найдут ли тело", "Как ей вести себя, если вызовут на допрос".

Перед коллегией присяжных поставили четыре вопроса:

Первый: Доказано ли что с 18 апреля у Исаевой на почве неприязненных отношений к Дорошенко возник умысел нанять киллера для устранения Дорошенко?

Ответ: «Нет, не доказано. Единодушное решение»

Второй: Если на первый вопрос дан утвердительный ответ, то правильно ли утверждение, что у Исаевой возникло намерение организации убийства Дорошенко по найму?

Ответ: «Без ответа»

Третий: Если на первые два вопроса даны утвердительные ответы, то виновна ли Исаева?

Ответ: «Без ответа»

Четвертый: Если виновна, то заслуживает ли снисхождения?

Ответ: «Без ответа»

Пока зачитывались ответы, Наталью трясло от стресса. Но присяжные пришли к выводу об отсутствии события преступления, в связи с чем оправдали подсудимую.

- Я рада, что все завершилось по справедливости, - сказала Наталья Исаева.

В ближайшее время Кировский суд огласит приговор.

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