Андрей Зацепин (слева), Андрей Квон и Алексей Киселев (справа) Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор сотрудникам СИЗО-1. На скамье подсудимых оказался бывший начальник изолятора Алексей Киселев, его заместитель Анрей Квон, а также начальник корпусного отделения Андрей Зацепин. Им предъявлено обвинение по статье УК РФ «Халатность» (ч.1 ст. 293 статьи УК РФ).

Уголовное дело на них завели после побега Александра Черепанова* и Ивана Корюкова*, которые отбывали срок по статье «Террористический акт» (ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ) за попытку поджога военкомата в 2023 году.

ГОТОВИЛИСЬ К ПОБЕГУ МЕСЯЦ

Корюков* и Черепанов* сбежали из СИЗО в ночь на 1 сентября 2025 года. Инициатором побега был Черепанов*. Именно он отодвинул форточку для выдачи еды и при помощи электрода вскрыл замок камеры. Затем вскрыл камеру Корюкова*. Далее заключенные прошли по коридорам, вышли на помост для прогулок и там же взобрались на крышу. Спускались с нее при помощи простыней. На побег у них ушло 8 минут.

- В августе 2025 начал готовиться к побегу. Нашел электрод на полу камеры, разорвал постельное белье, связал веревку. Маршрут определил для себя сразу, поскольку долго нахожусь в СИЗО-1, - было сказано в показаниях Черепанова*.

Беглецы скрывались вблизи поселка Палкинский Торфяник. Там они залезли в дом к одному из дачников: украли одежду, поели, и при этом помыли за собой посуду.

Приговор террористам вынесли 6 мая Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

8 сентября поймали Черепанова*, 15 - Корюкова*. Им предъявили обвинение по статьям «Побег из места лишения свободы» (ч. 2 ст. 313 УК РФ) и «Кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ). 6 мая подельникам огласили приговор.

За побег и кражу Ивану Корюкову* назначили 3 года. С учетом приговора Центрального окружного военного суда, общий срок - 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Александру Черепанову* за побег и кражу дали также 3 года. С учетом приговора Центрального окружного военного суда, общий срок - 8 лет лишения свободы.

СУД

Андрей Зацепин был на смене в ночь побега. Как стало известно в ходе судебных заседаний, он совершал обход, но не заметил, что в камерах не хватает заключенных. Его уволили 10 сентября. Также после инцидента в СИЗО-1 нагрянула московская проверка. Прежний начальник Алексей Киселев ушел в отставку. Его место занял Андрей Квон, который ранее был заместителем начальника по охране изолятора.

Андрею Зацепину, Алексею Киселеву и Андрею Квону не избирали меру пресечения, однако у них было обязательство о явке. Подсудимые сотрудничали со следствием, поэтому судебный процесс проходил в особом режиме.

Андрей Зацепин после увольнения из СИЗО устроился подсобным рабочим на завод. Андрей Квон и Алексей Киселев нигде не работают. Они находятся на пенсии.

Во время процесса подсудимые были под подпиской о невыезде Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По ходатайству гособвинителя, а также защитников обвиняемых, заседание прошло в закрытом режиме.

- Сведенья, оглашенные в суде, могут привести к разглашению государственной тайны. В данном уголовном деле имеются сведения, относящиеся к категории ограниченного доступа, - заявил гособвинитель.

Огласли приговор 1 июня. Суд признал мужчин виновными. Алексей Киселев и Андрей Квон должны буду выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей, а Андрей Зацепин - 90 тысяч рублей.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.