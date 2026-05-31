После родов 35-летняя Полина Пинчук узнала страшную правду, которую от нее скрыли врачи. Женщине повредили матку и ничего не сказали. Спустя почти два года Полина чуть не потеряла ребенка при родах. Теперь ее малышка находится в реанимации, и каждый день, проведенный с ней, может оказаться последним…

«МЕЧТАЛИ О ДОЧКЕ»

Летом 2024 года супруги из Брянска Полина и Сергей Пинчук начали планировать ребенка.

- Мы вместе четыре года. У нас есть дети от первых браков: у меня 11-летний сын, у него 5-летняя дочь. Но нам очень хотелось общего ребенка. Мы мечтали о дочке., - рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» Полина.

Во время обследований у женщины нашли миому (доброкачественная опухоль, возникшая в мышечном слое матки). В октябре 2024 года женщине сделали консервативную миомэктомию. Это операция по удалению миомы без проникновения в матку.

- Такая операция делается для того, чтобы не повредить матку и чтобы на ней не было рубца. В протоколе указали, что операция была проведена успешно. После нее мы подождали 8 месяцев, пока мой организм восстановится, и продолжили планировать ребенка.

В августе 2025 года Полина узнала, что ждет ребенка. Беременность проходила легко и без осложнений, но на 36 неделе у женщины начал сильно болеть живот, но в больнице ей сказали, что рожать пока рано. Через три дня, 24 марта 2026 года, боли стали невыносимыми. Сергей отвез жену в перинатальный центр.

- Мне сказали: «Вы рожаете». Планировались естественные роды, но я предупредила врачей, что боли не похожи на те, которые бывают при схватках. Мне ответили: «У всех роды разные. Это нормально».

ПОТЕРЯЛА СОЗНАНИЕ ОТ БОЛИ

Около 5:00 утра 24 марта Полину и Сергея перевели в родовое отделение (у супругов были партнерские роды).

- Акушерка прикрепила мне на живот датчик для отслеживания сердцебиения малышки, и ушла. Врач даже не подходила ко мне. В какой-то момент я шепотом сказала мужу: «Сереж, я умираю. Позаботься о Славе» (Слава – старший сын Полины, - Прим. ред.). У меня почти не было сил говорить. От боли стала терять сознание, начали закатываться глаза.

Сергей побежал за помощью. К женщине сбежались врачи. Акушерка дала Полине кислородную маску. Около 5:50 утра ей прокололи пузырь. Затем ее увезли в операционную, чтобы экстренно провести кесарево сечение. Очнулась женщина уже в реанимации.

- Анестезиолог сообщила, что у моей малышки случилась гипоксия (кислородное голодание, - Прим. ред.). Она родилась и не дышала. У нее не билось сердце. На 5-й минуте ее удалось реанимировать.

По словам Полины, от которые делали кесарево, она узнала, что у нее произошел разрыв матки по рубцу после миомэктомии. Также эта информация указана в выписке из истории болезни ее дочери (имеется в распоряжении редакции).

- Это значит, что, когда мне делали миомэктомию, то все-таки повредили матку и скрыли это, - осознала женщина.

«НИКОГДА НЕ ВЫЙДЕТ ИЗ КОМЫ»

Малышку назвали Василисой. После родов она впала в кому третьей степени (самая тяжелая степень). Девочку сразу положили в реанимацию. В тот же вечер Полину на кресле свозили к ней в палату.

Врачи предупредили Полину, что ее дочь, скорее всего, никогда не выйдет из комы. Женщина разрдалась, смотря на свою малышку, а затем записала мужу сообщение (в реанимацию Сергея не пускали, - Прим. ред.).

- Я была у нее. Они сказали, очень мало шансов, что она выживет. Она такая маленькая, такая красивая... Молись. Сережа, пожалуйста, молись за нашу дочь. Я не могу. Я просто схожу с ума, - плачет в видео Полина.

Через месяц Василису перевели в областную больницу и присвоили паллиативный статус. В скором времени девочке собираются поставить трахеостому (отверстие для поступления воздуха в легкие) и гастростому (отверстие для поступления питания в желудок через специальную трубку). Затем ребенка могут перевести в хоспис или отпустить домой, обеспечив родителей паллиативным оборудованием.

- Мы заберем Василису домой, и до последнего вдоха она будет находиться в любви и заботе. А пока мы каждый день навещаем ее в реанимации, делаем ей массажи, разговариваем с ней, но понимаем, что придется прощаться. Я не могу видеть других деток. Муж не может спать. У меня больше не будет возможности родить ребенка. Эта боль не уйдет никогда.

Полина и Сергей считают, что из-за врачебной ошибки они могут в любой момент потерять ребенка.

- Врачи не сказали о том, что повредили мне матку. Во время беременности никто не обратил на это внимание и не отправил меня на кесарево. Также есть вопросы к врачам, которые проигнорировали мои жалобы на сильные боли в животе. Если бы не халатность врачей, моя дочь родилась бы здоровой.

За помощью Сергей и Полина обратились к известному медицинскому юристу из Екатеринбурга Юлии Липинской. Вместе с ней супруги направили запросы в надзорные органы с просьбой проведения проверки качества оказанной медицинской помощи на всех этапах. «КП-Екатеринбург» продолжит следить за этой историей.

К ЧИТАТЕЛЮ

