Бивол смотрелся более уверенно на протяжении всех раундов. Фото: RCC

Вечером 30 мая в Екатеринбурге состоялся «Вечер бокса RCC». Его главным событием стал бой за титулы WBA World, IBF World и The Ring в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом. Последний являлся обязательным претендентом по версии IBF.

Оба спортсмена уложились в весовой лимит. Итоговый вес 35-летнего Дмитрия Бивола составил 79,1 килограмма, а его 28-летний соперник показал на весах 79,05 кг.

На момент боя с немцем на счету россиянина было 24 победы (12 из них он одержал нокаутом) и одно поражение. Профрекорд претендента на пояс IBF - более скромный. На момент боя с Биволом Михаэль Айферт одержал 13 побед (5 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Как мы писали ранее, немец имеет прямое отношение к Свердловской области. Его дедушка и бабушка - из Нижнего Тагила. В детстве Михаэль регулярно ездил в этот город с родителями.

Как и ожидалось, Дмитрий Бивол вышел на ринг УГМК-Арены под выступление группы «Кино». Боксер рассказывал, что песня «Группа крови» мотивирует его на бой. Узнаваемые мотивы песни «Группа крови» зазвучали на УГМК-Арене лишь в 23:45. Перед началом чемпионского боя выступили девять пар боксеров. Во время выступления группы звучал оцифрованный восстановленный голос Виктора Цоя.

Первая половина раунда проходил в разведке, однако уже во второй половине временного отрезка Бивол начал активно работать первым номером. За полторы минуты до конца раунда россиянин точным ударом в челюсть отправил соперника на настил ринга, оформив нокдаун. Во втором раунде Михаэль Айферт выглядел уже более уверенно, хотя Бивол был точнее. В третьем временном отрезке немец пытался перехватить инициативу и часто работал первым номером.

В конце четвертого раунда стало заметно, что Михаэль Айферт устает. При этом Бивол действовал точнее и понапрасну не тратил энергию. В пятом раунде преимущество россиянина стало очевидным. Айферт постоянно проваливался после промахов, а Бивол не упускал возможности работать по этажам. Аналогичный рисунок был в шестом и седьмом раундах.

Дмитрий Бивол отправляет Михаэля Айферта в нокдаун. Видео: RCC

Интересно, что к восьмому раунду Дмитрий Бивол даже не вспотел, чего нельзя сказать о его более молодом сопернике. Прессинг россиянина продолжился и в девятом раунде - Бивол часто наносил точные джебы и акцентированные удары по корпусу. Видимо, такая тактика полностью устраивала тренера россиянина. В его углу между раундами, казалось, царила спокойная атмосфера.

В чемпионских раундах рисунок боя кардинально не менялся. Бивол все также бил острые джебы и не упускал случая ударить по корпусу. В конце 11 раунда россиянин провел эффектную серию, работая по этажам - Айферта спас гонг.

В 12-м раунде Бивол был гораздо свежее своего более молодого соперника. В этом временном отрезке немец ничего не мог противопоставить сопернику. Айферту приходилось защищаться на протяжении всего раунда.

Закономерно судьи единогласным решением отдали победу Дмитрию Биволу. Он сохранил титул абсолютного чемпиона мира по боксу.

