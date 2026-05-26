Дмитрий Бивол (слева), промоутер Герман Титов (в центре), претендент на титул чемпиона мира IBF Михаэль Айферт. Фото: RCC

В Екатеринбурге прошла пресс-конференция, посвященная «Вечеру бокса RCC». Его главным событием станет бой в полутяжелом весе между абсолютным чемпионом мира, россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF Михаэлем Айфертом (Германия). На кону будут стоять два пояса – по версиям WBA и IBF.

Бой пройдет в субботу, 30 мая на УГМК-Арене.

Дуэль взглядов между Дмитрием Биволом и Михаэлем Айфертом

ПОДЕРЕТСЯ С НЕМЦЕМ С ТАГИЛЬСКИМИ КОРНЯМИ

Дмитрий Бивол считается фаворитом в предстоящем поединке.

- Я стараюсь смотреть на ситуацию холодно. Это бокс, здесь всегда бывают непредсказуемые ситуации. Мне нужно готовиться так же, как я готовлюсь к самому опасному сопернику, - рассказал Дмитрий Бивол.

Интересно, что его соперник Михаэль Айферт имеет прямое отношение к Свердловской области. У него есть родственники в Нижнем Тагиле.

- Мы приезжали с родителями сюда каждый год, у меня здесь много родственников. Бабушка и дедушка тоже жили здесь. Много родственников приедут на бой поддержать меня, - сказал немец на ломаном русском.

Соперник Дмитрия Бивола Михаэль Айферт рассказал о своих русских корнях

Также претендент на титул чемпиона IBF Михаэль Айферт высказался об уровне Дмитрия Бивола:

- Мы знаем, что Бивол очень хороший боксер. Он абсолютный чемпион. Но в боксе все возможно. Мои близкие меня мотивируют. Они знают, что мы хорошо готовимся!

Во время предстоящего боя отец Дмитрия Бивола Юрий будет находиться в углу российского боксера в качестве секунданта. Один из вопросов журналистов был связан с тем, как этот факт влияет на чемпиона: боксер больше воспринимает его как отца, или как секунданта.

- Большая благодарность моему отцу за мою карьеру. Это тот человек, который привел меня в бокс и каждый день со мной ездил на тренировки и на различные соревнования. Потом, когда у него была уже более сложная работа, он не мог уезжать, но он всегда смотрел бои, всегда смотрел соперников. Поэтому для меня это само собой разумеющееся. Если отец рядом, то он будет и в углу по возможности, или в раздевалке. Но обычно я сфокусирован на бою, нахожусь здесь и сейчас. Поэтому отец просто помогает тренеру, - отметил Дмитрий Бивол.

ПРО ОТНОШЕНИЕ К ПОЕДИНКАМ МЕЖДУ БОКСЕРАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ММА

Также он рассказал о том, как относится к популярному в последнее время формату, когда в ринге профессиональному боксеру противостоят спортсмены из параллельных видов спорта. Как, например, было в случае с Конором Макгрегором и Флойдом Мейвейзером. Пока Дмитрий Бивол для себя подобный формат не рассматривает.

- Разбавлять такими боями бои в боксе – классно. Это популяризирует наш любимый вид спорта. Поэтому я не против. Но я на данном этапе нахожусь в боксе и надеюсь оставить свое какое-то наследие именно здесь. Что будет в будущем – не знаю, может быть, я даже с каким-то актером побоксирую, но только не в ближайшие несколько нет.

«Вечер бокса RCC» пройдет в субботу, 30 мая, на УГМК-Арене

ПОЧЕМУ ДМИТРИЙ БИВОЛ ВЫХОДИТ ПОД ПЕСНЮ «ГРУППА КРОВИ»

- Только что поступила информация, что группа «Кино» будет выступать во время твоего выхода [на ринг], как ты к этому относишься? – задала вопрос ведущая церемонии.

- Это приятно. Я на большинство боев выходил под песню «Группа крови», - отметил Дмитрий Бивол.

Один из журналистов обратил внимание, что спортсмен даже зародил своеобразный тренд. Вслед за Биволом многие боксеры начали выходить под эту композицию.

- Вообще эта песня и эта музыка для меня – воинственные. Там есть слова «пожелай мне удачи в бою» и ритм там такой… Мне кажется, он многим откликается и поэтому ребята используют эту песню. Но это, конечно, больше заслуга группы «Кино».

По окончании церемонии боксеры провели стердаун. Фото: RCC

Отметим, что для Бивола встреча Михаэлем Айферта станет первым за 5 лет боем в России. В декабре 2021 года в Екатеринбурге он одержал уверенную победу над Умаром Саламовым и защитил титул суперчемпиона WBA.