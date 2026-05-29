Силачи тянули с места машины: в Екатеринбурге устроили настоящий праздник спорта

Силачи тянули с места машины. Фото: пресс-служба РМК

29 мая в Екатеринбурге в квартале «Архангел Михаил» устроили праздник спорта. Его приурочили к боксерскому поединку между абсолютным чемпионом мира Дмитрием Биволом и Михаэлем Айфертом. Об этом рассказали в пресс-службе РМК.

На улице выстроили огромную сцену с крутящимся центром и нами. Ведь по традиции, участники боя должны пройти процедуру «стердаун». Иначе ее называют «дуэль взглядов». Спортсмены после официального взвешивания встают лицом к лицу, а также оказывают психологическое давление на соперника. Уральцы собрались здесь, чтобы посмотреть на спортсменов.

Сцена также впечатлила гостей праздника. Фото: пресс-служба РМК

На сцене 22 спортсмена из России и шести зарубежных стран встретились друг с другом лицом к лицу.

- Я пришел на взвешивание специально. Это праздник мирового бокса. Слежу за карьерой всех спортсменов RCC. Дмитрий Бивол – это тот человек, который дает надежду профессиональному российскому боксу, - говорит житель Екатеринбурга Олег Буньков.

Дмитрий Бивол вынес на сцену пояса, которые будет защищать в поединке против Михаэля Айферта. Фото: пресс-служба РМК

Праздник спорта не обошелся без самых сильных людей Среднего Урала. Они показали неистовую мощь. С легкостью поднимали мегагири весом до 72 килограммов, а также держали на своих плечах огромные бетонные шары весом 100 килограммов.

Однако гостей мероприятия поразило, как участники тянули с места джипы, поднимали багги. Вес такой машины – около тонны. Казалось, они совершали невозможное и тянули с места пикап. В это сложно поверить, ведь он весил более двух тонн.

Спортсмены поднимали багги. Фото: пресс-служба РМК

- В соревнованиях у нас участвуют около 30 человек. Многие из них профессиональные спортсмены. Не все были такими сильными, многие потратили на это годы, - говорит президент Федерации силового экстрима Свердловской области «Богатыри Урала» Алексей Мельников.

Драйв мероприятию придавало и выступление кавер - группы «Фанни Каплан». Также для гостей играл DJ Вайд. На мероприятии разыгрывали подарки. Счастливчики получили одежду и сувениры, созданные командой Дмитрия Бивола.

Дмитрий Бивол проведет бой в Екатеринбурге 30 мая. Фото: пресс-служба РМК

Напомним, что поединок между Дмитрием Биволом и Михаэлем Айфертом состоится 30 мая на УГМК-Арене. На кону противостояния два пояса - по версиям WBA и IBF

