«Сел в ГАЗель и отправился на работу»: на Урале нашли мертвым загадочно пропавшего мужчину

Мужчина пропал 27 мая. Фото: "ЛизаАлерт"/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области завершены поиски 44-летнего Валентина Мищенко. Мужчина исчез 27 мая в Среднеуральске. Его искали сотрудники полиции, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Спустя несколько дней, 29 мая, Валентина нашли погибшим в Среднеуральском районе.

- По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер, без телесных повреждений, - сообщил источник «КП-Екатеринбург».

Информацию о завершении поисков также подтвердили в социальных сетях «ЛизыАлерт». Родственники Валентина рассказали, что 27 мая мужчина уехал из дома в пять утра.

Валентин уехал рано утром на своей машине. Фото: читатель "КП"

- Он сел в свою ГАЗель и поехал на работу. О своих планах на день ничего не говорил. Потом перестал выходить на связь, телефон был отключен, - поделились родственники с «КП-Екатеринбург». - Он никогда ранее не пропадал. Спасибо всем неравнодушным, кто участвовал в его поисках.

Мы обратились за комментарием в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев.

Напомним, в Свердловской области продолжаются поиски 42-летней Ольги Титяненко. Женщина исчезла днем 27 мая в Каменске-Уральском. Она вышла из дома без документов, телефона, денег и направилась в сторону леса. С тех пор ее местонахождение неизвестно.