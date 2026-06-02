Отец и сын ушли на рыбалку и не вернулись: тело одного из них нашли спустя два месяца

Родственники подтвердили, что Максим Миронов найден погибшим. Фото: соцсети Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Один из бесследно пропавших рыбаков в Свердловской области найден мертвым. Речь идет о 28-летнем Максиме Миронове, который в апреле вместе с отцом отправился на рыбалку. Информацию подтвердили родственники мужчины.

Напомним, 10 апреля Максим Миронов приехал в гости к родителям в село Шухруповское в Туринском районе. Тем же днем Максим, его 64-летний отец Алексей Миронов, а также друг семьи 65-летний Виталий Шестаков решили уйти на рыбалку на реку Тура. Вышла компания на деревянной весельной лодке.

Как рассказывали родные Мироновых, оба были заядлые рыбаки. Местность они знали, хорошо умеют плавать.

- 11 апреля днем Максим прислал фотографию костра. Мол, все у них хорошо, никто и не переживал. В воскресенье, 12 апреля, жена Виталия нам сообщила, что они пропали. Она забила тревогу и обратилась в полицию, - рассказывает родственница Мироновых Алина.

Развернулись поиски, в которых участвовали местные жители, сотрудники подразделений, относящихся к Министерству общественной безопасности Свердловской области, а также полиция. Рыбаков искали вдоль берегов, но результата это не дало. Нырять водолазы отказались. Это было бы слишком опасно: вода в Туре во время паводка постоянно пребывала и была слишком мутной.

Однако удалось установить, что рыбаки переплыли реку и добрались до озера Лубяное в лесной глуши. Вернуться все трое планировали 11 апреля, но решили задержаться. 12 числа случайный очевидец увидел, как лодка пересекла половину реки в сторону Шухруповского, но вскоре свидетель уехал, а лодка к берегу так и не причалила.

Активные поиски завершились в конце апреля, говорила семья Мироновых. Основная версия, которую рассматривали – все трое утонули. Родные до последнего в это не верили, а эзотерики попытались пролить свет на загадочную историю.

Утром 2 июня в региональном МЧС сообщили о страшной находке в реке.

- На акватории реки Тура в Туринском МО, обнаружено и извлечено из воды тело 28-летнего мужчины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

По словам родственников Мироновых, найденным мужчиной оказался Максим Миронов.

- К маме приезжали, показывали фотографии Максима. Сегодня в морге будут делать вскрытия. Тело отнесло не так далеко от места, где их искали. Пока непонятно, что случилось, идет следствие, - сообщила «КП-Екатеринбург» родственница погибшего рыбака Алина.

Судьба Алексея Миронова и его друга Виталия Шестакова на данный момент остается неизвестной. Их так и не нашли.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru