«Приходил во сне, тело было в водорослях»: экстрасенсы пролили свет на таинственное исчезновение рыбаков на Урале

Больше месяца назад в Свердловской области бесследно пропали трое рыбаков. В середине апреля 28-летний Максим Миронов, его отец 64-летний Алексей Миронов и друг семьи 56-летний Виталий Шестаков вышли на реку Тура, но в конце мая об их судьбе все еще ничего неизвестно.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» родственники пропавших рыбаков, поиски остановлены.

- Основная версия – они утонили. С тех пор никаких вестей нет, - сообщила родственница Максима Миронова.

Помочь найти зацепки в этой загадочной истории вызвались эзотерики. Медиумы увидели несколько версий случившегося: на компанию напали хищные звери в глухом лесу, либо они обессиленные ушли на дно реки.

НА ДНЕ НАЙДЕН СТРАННЫЙ ПРЕДМЕТ

10 апреля Максим Миронов приехал погостить к родителям в село Шухруповское в Туринском районе. В тот же день отец с сыном решили отправиться порыбачить. Оба заядлые рыбаки и буквально жили этим хобби, рассказывала родственника Мироновых Алина. К ним присоединился Виталий Шестаков. Вышла компания на реку Тура на деревянной весельной лодке.

- Те места им хорошо знакомы. 11 апреля днем Максим прислал фотографию костра: мол, все у них хорошо, никто и не переживал. В воскресенье, 12 апреля, жена Виталия нам сообщила, что они пропали. Она забила тревогу и обратилась в полицию, - рассказывает родственница Мироновых Алина.

Позднее удалось установить, что рыбаки переплыли на другой берег Туры. Оттуда добрались до озера Лубяное в лесной глуши. Обратно они планировали вернуться 11 апреля, но задержались. Позднее полиция установила очевидца, который видел, как лодка пересекла половину реки в сторону Шухруповского, но свидетель вскоре уехал. К берегу мужчины так и не причалили.

Вскоре полицейские с помощью «кошек» (металлических крюков на веревках) нашли на дне Туры какой-то предмет. По словам сына Алексея Миронова, это оказалась затонувшая лодка пропавших. В Департаменте информационной политики эту информацию опровергли.

На поиски вышли и местные жители. Односельчане прочесывали берега. Все усложнялось тем, что вода в Туре постоянно пребывала и была слишком мутной: работать спасателям в таких условиях крайне опасно, поэтому водолазы отказались нырять.

МЧС в поисковой операции не было задействовано. На месте работали сотрудники подразделений, относящихся к Министерству общественной безопасности Свердловской области. Рыбаков искали на воде и вдоль береговой линии. Результатов это не принесло.

«НАПАЛ ЛЮДОЕД»?

Как говорят родственники Мироновых, поиски завершились в конце апреля. Рыбаки так и не вернулись домой. Помочь разобраться в этой истории вызвались эзотерики.

- Мне несколько ночей снился сон, что я стою в прощальном зале, когда вывозят три тела, на них водоросли, стекала вода. Их словно только что достали из реки. Максим каждый раз говорил, где найти его, но когда я просыпаюсь, то забываю название местонахождения, - писала знакомая пропавшего Максима в группе эзотериков во «Вконтакте».

Часть медиумов сошлась на том, что на группу напал хищный зверь. Некоторые разглядели даже настоящего монстра.

«Показано нападение зверя, людоеда»; «Зверь напал именно на Алексея. А Максим пытался помочь. И ведет меня в лес, а не к воде. Ночь показывает вокруг, нападение случилось в темное время суток», - пишут эзотерики.

Часть экстрасенсов увидели, что один из мужчин смог спастись после внезапной опасности. Но оказался крайне слаб и заплутал по лесу. Экстрасенсам являлись картинки, будто Максим сидит у костра и трясется от холода совершенно один.

Большинству медиумов привиделась самая страшная картина: компания утонула. Отметим, что официального подтверждения этому нет.

«Очень много воды вокруг них. Пришли слова «уже возвращались», показаны какие-то глупые поступки и решения, не увидели опасности, рискнули и попали в сложную ситуацию. Ощущение, что все в воде, найдены будут»;

«Утопленники. Идет такое странное видение, что были еще люди, они, возможно, что-то знают. Присутствовал алкоголь, запах идет, в немалых количествах»;

«Вниз по течению километров 20, ближе к левому берегу. Там лодка, тела немного отнесены течением. Первого, самого взрослого мужчину найдут чуть позже остальных» - пишут экстрасенсы под тревожным постом.

Редакция «КП-Екатеринбург» запросила информацию о статусе поисков в Департаменте информационной политики региона. На момент публикации ответ ожидается.

