Требовал освободить его: малолетний отморозок получил 6 лет за убийство женщины, которая шла домой к детям

Школьник не признал вину и не раскаялся в убийстве Натальи Кирьяновой. Фото: Пригородный районный суд/читатель «КП»

В Нижнем Тагиле огласили приговор 15-летнему Александру (имя изменено – прим.ред) из поселка Горноуральский, зарезавшему местную жительницу Наталью Кирьянову. Александр напал на незнакомую ему женщину вечером 6 января, когда заметил ее в подъезде дома.

В тот роковой день Наталья возвращалась из магазина домой к детям. Школьник ударил ее ножом в живот и скрылся. Спустя три дня Наталья скончалась в больнице, а Александр оказался под домашним арестом, из-под которого сбежал 14 января. Раскрытие преступления взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

После поимки Александра со второй попытки отправили в следственный изолятор при колонии для несовершеннолетних. На этапе следствия подросток заявлял, что непричастен к убийству, так как «был в клубе с друзьями».

– Защитник настаивал на оправдании несовершеннолетнего. Сам подросток в последнем слове вину не признал и не раскаялся в содеянном, – сообщили в Пригородном районном суде.

Александру назначили 6 лет 4 месяца лишения свободы, а также 1 год ограничения свободы в качестве дополнительного наказания. Кроме того, родители малолетнего убийцы должны выплатить семье Натальи 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации.

Напомним, что жителя Екатеринбурга Егора Батищева, забившего молотком младшего брата, признали невменяемым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не вернулась с прогулки: в Екатеринбурге возобновились поиски девочки, пропавшей в 1996 году (подробнее)

«Тела пацана и девчонки вынес в ванную»: убийца показал, как забил семь человек в новогоднюю ночь (подробнее)

«Я знала, что дочки нет в живых»: тело пропавшей на Валааме трудницы нашли у заброшенного дома (подробнее)