Екатеринбуржец убил младшего брата и оставил мать жить с трупом: как ему удалось остаться безнаказанным

Егор Батищев забил брата молотком и спрятал труп в мастерской

Жителя Екатеринбурга Егора Батищева, убившего своего младшего брата Дмитрия, признали невменяемым. Об этом сообщила официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

По версии следствия, 38-летний Егор забил брата молотком 10 марта. Мужчины проживали вместе с матерью в доме на Академической, 8.

После этого он спрятал труп 33-летнего Дмитрия в самодельный деревянный короб, который располагался в мастерской (под нее выделили отдельную комнату в квартире – Прим.ред).

По данным «КП-Екатеринбург», Батищев сообщил матери, что Дмитрий решил уйти из дома. Женщина обратилась в полицию и написала заявление о пропаже младшего сына. Но через пять дней почувствовала трупный запах и нашла тело.

– Очень тихая и порядочная семья. Мы знали отца братьев – Михаила. Но он скончался в 2023 году. Но не очень понятно, почему взрослые мужчины продолжали жить с матерью, – рассказывала «КП-Екатеринбург» старшая по дому.

На поиски убийцы ушло двое суток, к тому моменту Егора Батищева уже поместили в психлечебницу из-за неадекватного поведения на улице.

– Мужчина страдает хроническим психическим расстройством, лишающим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, нуждается в применении принудительных мер медицинского характера, – отметила Марина Канатова.

Таким образом, в случае назначения принудительного лечения екатеринбуржец избежит привлечения к уголовной ответственности.

