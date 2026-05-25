«Комсомолка» запускает конкурс «Герои в белых халатах-2026»

Голосование в нашем конкурсе – отличный способ выразить благодарность медицинским работникам. Фото: сгенерировано нейросетью

«КП-Екатеринбург» объявляет о запуске конкурса «Герои в белых халатах-2026». Традиционно он будет приурочен ко Дню медицинского работника, который в этом году отметят 21 июня.

Цель конкурса – чествование медицинских работников и рассказ об их профессиональных буднях.

Именно от людей в белых халатах зависит здоровье и жизнь людей. Наш конкурс – отличный способ выразить благодарность медицинским работникам, лишний раз сказать «спасибо» за их непростой, но такой нужный труд.

В этом году этап сбора заявок на конкурс «Герои в белых халатах-2026» начнется 25 мая. Он продлится до 7 июня. Этап голосования начнется 8 июня и продлится до 21 июня.

Подать заявку на конкурс можно, заполнив небольшую форму на сайте https://www.ural.kp.ru/media/1035892/.

Просто укажите ваше имя, фамилию, город, а также контактный номер телефона (на сайте он отображаться не будет). Напишите краткий рассказ о себе, расскажите, почему решили прийти в медицину. Обязательно укажите вашу должность и название медицинской организации.

Загрузите фото. Оно должно быть горизонтальным. Желательно, чтобы на герое был надет медицинский или хирургический халат.

После модерации анкета участника появится на сайте.

Если у вас возникнут сложности при загрузке анкеты, напишите на почту конкурса konkurs.ekb@phkp.ru или позвоните по номеру редакции: +7 (343) 237-25-51.

По традиции героя в белом халате выберут читатели «КП-Екатеринбург» путем голосования на сайте конкурса. Голосовать за участника смогут все желающие, но не чаще одного раза в сутки.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.